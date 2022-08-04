尹錫悅「怕中國」不見裴洛西？ 南韓總統辦公室給出「這理由」

尹錫悅以休假為由不與裴洛西見面，招致各界批評。（美聯社檔案照）

2022/08/04 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程赴韓後，韓總統尹錫悅卻以休假為由不與其會面，招致各界批評，質疑尹錫悅怕觸怒中國。對此，南韓總統辦公室今天（4日）給出答案，宣稱該決定是「出於國家利益」的考量。

綜合韓媒報導，尹錫悅先前以「夏季休假」為由，未安排與裴洛西會面，且裴洛西專機抵韓後，僅有美方人員上前接機，南韓政府也未派代表，引發南韓各界抨擊，據稱裴洛西本人也相當不滿，導致相關輿論持續發酵。而南韓政府朝野也熱議此事，有趣的是，執政的國民力量黨大都批評尹錫悅政府，支持的反而是立場較為親中的在野黨共同民主黨。

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而後韓總統辦公室宣布尹錫悅將改成與裴洛西通話，並已於今下午結束，時間長約40分鐘，雙方就外交、國防、氣候變遷等議題交換意見，且都強調未來將持續捍衛印太自由秩序。

韓總統辦公室首席公關秘書崔英範（최영범）週四下午宣稱，南韓事前早已向美方通知尹錫悅總統的休假日期與裴洛西議長訪韓行程重疊，故難安排2人見面，裴洛西議長已表示充分理解，「不過雙方協商一致認為，因為是重要同盟國議會首長來訪，既然難以會面，不如就安排2人通話。」至於外界質疑韓政府這麼做是怕招惹中國，崔英範解釋稱所有事情都是基於國家利益的總體考量才做的決定。

崔英範也強調，韓方沒有輕忽美國議會的理由。針對有消息指尹錫悅趁休假期間與妻子去觀賞話劇，卻沒心神抽身會晤裴洛西，崔英範稱話劇觀賞是裴洛西抵韓之前的行程。

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