中國軍演報復台美互動 美偵察機疑往台灣飛近

〔即時新聞/綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後,中國政府以軍演進行報復,於今天(4日)中午12時至週日(7日)中午12時,在台灣周邊海域和空域共6處進行軍事演訓行動、實彈射擊,意圖封鎖台灣對外海空路徑,美國航艦雷根號(USS Ronald Reagan)則於今天駛近日本,此外,美軍RC-135S偵察機疑似飛近台灣。

根據中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」,雷根號本月1日出現在菲律賓東部,昨天(3日)位於沖繩東南方,今天則持續往日本移動;此外美國空軍RC-135S偵察機則從沖繩出發,疑似朝向台灣東部飛行,「南海戰略態勢感知計畫」表示,過往中國進行軍演時,RC-135S偵察機都會出動。

今天一早,我國空軍台東志航基地的幻象2000和F-5戰機陸續掛彈升空,但軍方強調是例行性訓練,與中國在台灣東部海域軍演無關。

