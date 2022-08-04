中國軍演報復台美互動 美偵察機疑往台灣飛近

美軍RC-135S偵察機疑似飛近台灣。（圖翻攝自推特）

2022/08/04 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，中國政府以軍演進行報復，於今天（4日）中午12時至週日（7日）中午12時，在台灣周邊海域和空域共6處進行軍事演訓行動、實彈射擊，意圖封鎖台灣對外海空路徑，美國航艦雷根號（USS Ronald Reagan）則於今天駛近日本，此外，美軍RC-135S偵察機疑似飛近台灣。

根據中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」，雷根號本月1日出現在菲律賓東部，昨天（3日）位於沖繩東南方，今天則持續往日本移動；此外美國空軍RC-135S偵察機則從沖繩出發，疑似朝向台灣東部飛行，「南海戰略態勢感知計畫」表示，過往中國進行軍演時，RC-135S偵察機都會出動。

請繼續往下閱讀...

今天一早，我國空軍台東志航基地的幻象2000和F-5戰機陸續掛彈升空，但軍方強調是例行性訓練，與中國在台灣東部海域軍演無關。

Ronald Reagan CSG keeps on moving to the Japan main island #Pelosi #Taiwan pic.twitter.com/W74OGeVy25 — SCS Probing Initiative （@SCS_PI） August 4, 2022

美國航艦雷根號（USS Ronald Reagan）於今天駛往日本。（圖翻攝自推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法