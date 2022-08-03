裴洛西台灣行「為中國劃3條紅線」 李正皓：定錨兩岸至亞太局勢

美國聯邦眾議院議長裴洛西來台，牽動國際局勢。（記者羅沛德攝）

2022/08/03 15:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，牽動國際局勢；名嘴李正皓分析，認為裴洛西用眾議院議長身份，為中國劃了三條紅線，將成為未來兩岸、乃至於整個亞太局勢的定錨。

李正皓透過粉專分享看法，表示裴洛西此行劃的三條紅線，「第一條紅線：第一島鏈諸國與第一島鏈以東的海空，是解放軍的軍事禁區」；此次裴洛西專機從馬來西亞起飛，從菲律賓海北上飛往台北松山機場，明顯避開南海，李正皓認為，此路線以第一島鏈為分野，「在第一島鏈以西，解放軍要有多少軍演、多少共機美軍都沒意見，但第一島鏈以東就是解放軍的禁區，不論事前解放軍叫囂的多麼大聲，也只能眼睜睜的看著裴洛西降落在台灣」。

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再來，「第二條紅線：除美國正、副總統外，任何美國官員都能依據《台灣旅行法》自由來訪台灣」；裴洛西身為美國總統繼任第2順位備位者，身分特殊，是中國激烈反對主因，李正皓認為，裴洛西訪台成行，以後於政治意義上，「就代表除美國正、副總統外，未來任何美國官員來訪台灣都是『有例可循』，可以想見未來台灣將成為美國參、眾議員亞太行的必經之地」。

李正皓接著指出，「第三條紅線：中國要統一台灣可以，但任何和平統一之外的方式美國都不允許」；他認為，裴洛西落地台灣，華盛頓郵報即刊出裴洛西投書，該文顯然早在台灣行之前就撰文交付華盛頓郵報，「雙方的默契就是在裴洛西抵達台灣的第一時間刊登此投書，為裴洛西整趟行程定調」。

「其中最重要的論述為根據台灣關係法，任何以非和平方式決定台灣前途之舉，將被視為對西太平洋地區和平安定的威脅」，他指，簡單來說，就是中國若要武統，美國會將中國視為西太平洋的威脅，「投書內容特別提到，美國會與民主夥伴台灣站在一起」。

李正皓分析，這三條紅線，是裴洛西用美國眾議院長身分為台灣承諾的保證，也將成未來兩岸、乃至於整個亞太局勢的定錨。

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