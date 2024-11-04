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    猶太選民支持度探底 賀錦麗選前衝刺陷危機

    挺以還是挺巴？賀錦麗選前立場不明，關鍵搖擺州選情告急。（路透）

    挺以還是挺巴？賀錦麗選前立場不明，關鍵搖擺州選情告急。（路透）

    2024/11/04 17:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）陷入危機。由於其競選團隊力拚阿拉伯裔和穆斯林選票的策略引發爭議，可能失去賓州（Pennsylvania）猶太選民支持，進而影響19張關鍵選舉人票的歸屬。

    賀錦麗預計在投票日前夕與歌手女神卡卡（Lady Gaga）在賓州匹茲堡（Pittsburgh）進行最後衝刺。然而，其競選團隊此前邀請的助選人物，包括匹茲堡市長蓋尼（Ed Gainey）和阿勒格尼郡行政長伊納莫拉托（Sara Innamorato），皆曾簽署聲明暗指以色列需為哈瑪斯去年10月7日恐攻事件負部分責任，引發當地猶太社群強烈不滿。

    《紐約郵報》報導指出，在賓州約40萬猶太裔選民的投票取向，可能是左右大選結果的關鍵。匹茲堡大學政治學家穆塔扎什維利（Jennifer Murtazashvili）表示，約六成的自由派猶太裔友人正考慮轉投川普（Donald Trump），主因是不信任賀錦麗處理反猶太主義的立場。

    對匹茲堡猶太社群而言，安全議題格外敏感。2018年，該市生命之樹猶太教堂（Tree of Life Synagogue）曾發生11人死亡的槍擊慘案，近期更有3名匹茲堡大學猶太裔學生在校園遭襲。

    一名45歲的猶太裔母親盧鮑斯基（Aviva Lubowsky）雖表態支持賀錦麗，但也直言：「若民主黨想保住猶太選票，就必須明確譴責黨內極端主義者。他們的言論已危及我孩子的安全，讓許多原本支持賀錦麗的選民轉向川普。」

    民調顯示，賀錦麗在猶太選民中的支持度已降至民主黨30多年來新低。自1924年以來一直是民主黨鐵票倉的猶太選民，這次是否改弦更張，將在大選結果中見分曉。

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