為大肌肌喪命！ 巴西百萬粉絲網紅 傳注射藥物暴斃

巴西知名男網紅兼建築工人塞加托（Valdir Segato），在55歲生日當天不幸過世。（圖擷取自@valdirsegatooficial抖音，本報合成）

2022/08/03 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕巴西知名男網紅兼建築工人塞加托（Valdir Segato），多年以來冒著風險，不斷將名為合成醇的藥物注射進體內，好讓自己擁有極度傲人、宛如綠巨人浩克的壯碩肌肉，然而近日卻傳出他在生日當天，因呼吸不順而送醫急救，最後卻仍宣告不治，享年55歲。

綜合外媒報導，在TikTok上擁有170萬粉絲的塞加托，不時會在他的社群帳號上，展現自己的驚人肌肉，不過塞加托其實在過去曾有毒癮問題，體型相當消瘦，因此在他戒毒成功後，才決定利用健身，來讓自己的人生煥然一新。

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不過塞加托為了讓自己的肌肉，能媲美明星阿諾施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）和綠巨人浩克，竟從2011年開始，將別稱「西斯龍」（synthol）的合成醇注入體內，並在施打合成醇後，成功讓自己的二頭肌「成長」，膨脹了至少有60公分粗，體重也從55公斤上升至80公斤。

雖然醫生曾多次警告塞加托，必須停注射合成醇到體內的行為，因為這種藥物是由85%的甘油三酯、7.5%的利多卡因，以及7.5%的苯甲醇所組成，若長期施打或失手注射至血管內，會有面臨截肢、毀容、肌肉損傷等風險，甚至會因此喪命。但塞加托為追求塑造出更大的肌肉，以及享受在網路被萬人追捧、關注的感覺，而一直都沒有理會醫生的警告。

據當地媒體報導，雖然塞加托在網上擁有百萬粉絲，但本人在現實生活中，卻過著與世隔絕般的生活，平時幾乎足不出戶，也沒有家人或朋友來拜訪。他的鄰居席瓦（Moisés da Conceição da Silva）表示，塞加托去世當天，曾抱怨自己的呼吸很急促，「大約在早上6點時，他跑到我家並不斷敲打窗戶，並喊著『救救我，救救我，我快死了』，於是我趕緊將他送到醫院」，並提到塞加托還在接待處因心臟病發作而摔倒，最後塞加托在經搶救後，仍宣告不治。

對此塞加托的兄弟康賽索（Jadson da Conceição）也表示，他的哥哥其實不是第一次出現呼吸困難，而被緊急送醫的情況，雖然先前送醫成功撿回一命，但這次卻沒能如此幸運。

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