看YouTube「教學鼻整形」 男試圖用「強力膠」黏住傷口險送命

巴西聖保羅傳出有名男子在YouTube觀看，如何「DIY鼻整形」的教學影片後，竟真的為自己進行相關手術，術後沒還試圖用強力膠黏住傷口，造成傷口嚴重感染、甚至引發潰爛。示意圖。（路透）

2022/08/02 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕愛美是人的天性，更有人為此不惜在臉上動刀，不過近期在巴西聖保羅卻傳出，有名男子因不滿意自己的鼻子形狀，竟上YouTube搜尋、觀看如何「DIY鼻整形」的教學影片，並在事後為自己進行手術，結果因術後沒將傷口消毒，外加試圖用強力膠黏住傷口，造成傷口嚴重感染，最後被緊急送往醫院急救。

綜合外媒報導，這起事件發生在上個月7月21日，直至今日才被媒體曝光，據巴西普林普急診中心（Campo Limpo Emergency Care Unit）發布的新聞稿指出，他們急診中心在7月21日時，來了一名「鼻子潰爛 」的男子，這名男子坦言，由於他沒有醫師執照，手邊也沒有專業的器具，因此自己去醫療器材行購買了「獸用麻醉劑」、能被人體吸收的縫線和一般外用酒精等材料後，就為自己的鼻子「動手術 」。

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不過由於他在手術過程中，全程都沒有戴上醫用手套，僅用一般外用酒精消毒後，就使用了強力膠來黏合傷口，外加害怕傷口縫線裂開會裂開，而沒有認真清理傷口，結果事後因此造成他含鼻子在內，整張臉都出現潰爛的情況。

男子被送到醫院後，急診中心的口腔顎面團隊（BMF）除了為他進行專業的傷口清創、包紮，同時也指導不少基本的醫療觀念、護理知識，這名男子已在當天平安出院了，不過被醫師建議，之後要到醫院裡接受心理輔導。

根據巴西媒體G1的報導，近來在網路上出現越來越多，教學大家如何自己操刀、來進行「自助整形」的影片，因此不少醫院與醫師紛紛跳出來，呼籲民眾千萬不要為了貪小便宜，而擅自嘗試自己進行這樣的「業餘手術」，不僅可能會造成反效果，還容易引發如傷口感染、組織壞死、過敏性休克等併發症，嚴重者更可能導致死亡。

巴西整形外科學會（BSPS）也在官網發出聲明指出，進行任何的手術都需要有專業的醫療技術，「為鼻子的整形手術，也是一種專業的醫療行為，執刀者必須要擁有專業醫療知識技能，以及合法執業的資格，才能夠進行 」。

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