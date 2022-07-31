為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    奇蹟！ 飛越大西洋迷航到美國 英國賽鴿終返家

    英國一隻賽鴿迷路超過1個月後終於回家了，示意圖。（法新社）

    英國一隻賽鴿迷路超過1個月後終於回家了，示意圖。（法新社）

    2022/07/31 17:40

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一隻名為「鮑伯」（Bob）賽鴿日前疑似在飛行過程中遇上暴雨，因此迷航一路穿越大西洋，抵達美國，所幸3週後透過腳環晶片找到在英國飼主，「鮑伯」近日改搭機成功返家，飼主說，感謝大家協助，仔細想想整起事件都很扯。

    綜合外媒報導，「鮑伯」6月中旬原訂從根西島（Guernsey）飛回家，應該10小時的航程卻從此失蹤，直到3週後，英國飼主陶德（Alan Todd）才接到美國收容所電話。

    「鮑伯」穿越大西洋事蹟因此被認證，從此聞名全球，外媒也多次追蹤報導「鮑伯」體檢、與主人視訊等。

    陶德說，這一切太不可思議，通常鴿子迷路就再也找不回了，因為牠們很容易被其他動物攻擊。「鮑伯」能找回來真的很開心也很感動，他當下就決定不計任何代價要帶「鮑伯」回家。

    陶德近日也飛往美國並與「鮑伯」重逢，陶德說，當下真的很激動，「鮑伯」瘦了很多，他也感謝這一個月以來所有人竭盡全力協助，當初他也沒想到讓「鮑伯」回家，有這麼多手續要弄。

    陶德說，4歲的「鮑伯」曾在法國贏得了2場大型賽事，經歷這次冒險，牠即將開始吃喝玩樂的退休生活了，約莫4到6週，牠就會恢復往常有活力的樣子。

    英國一隻賽鴿迷路超過1個月後終於回家了，示意圖。（路透社、美聯社；本報合成）

    英國一隻賽鴿迷路超過1個月後終於回家了，示意圖。（路透社、美聯社；本報合成）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    看到睡著？蝙蝠闖進圖書館 趴在架上沉眠
    2022/05/31 16:51

    看到睡著？蝙蝠闖進圖書館 趴在架上沉眠
    傻眼！搜救人員狂打電話 迷路登山客「拒接」未知來電
    2021/10/27 14:21

    傻眼！搜救人員狂打電話 迷路登山客「拒接」未知來電

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    「血紅色水母」影片曝光！大西洋深海悠游前所未見
    2021/08/12 20:45

    「血紅色水母」影片曝光！大西洋深海悠游前所未見
    英國海邊驚見UFO！4神秘光點飛行盤旋10秒消失
    2021/07/05 21:55

    英國海邊驚見UFO！4神秘光點飛行盤旋10秒消失

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    美飼主放血餵養牛蛙水蛭 他稱「每隻個性都不同」
    2021/04/04 12:13

    美飼主放血餵養牛蛙水蛭 他稱「每隻個性都不同」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播