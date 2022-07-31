奇蹟！ 飛越大西洋迷航到美國 英國賽鴿終返家

英國一隻賽鴿迷路超過1個月後終於回家了，示意圖。（法新社）

2022/07/31 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國一隻名為「鮑伯」（Bob）賽鴿日前疑似在飛行過程中遇上暴雨，因此迷航一路穿越大西洋，抵達美國，所幸3週後透過腳環晶片找到在英國飼主，「鮑伯」近日改搭機成功返家，飼主說，感謝大家協助，仔細想想整起事件都很扯。

綜合外媒報導，「鮑伯」6月中旬原訂從根西島（Guernsey）飛回家，應該10小時的航程卻從此失蹤，直到3週後，英國飼主陶德（Alan Todd）才接到美國收容所電話。

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「鮑伯」穿越大西洋事蹟因此被認證，從此聞名全球，外媒也多次追蹤報導「鮑伯」體檢、與主人視訊等。

陶德說，這一切太不可思議，通常鴿子迷路就再也找不回了，因為牠們很容易被其他動物攻擊。「鮑伯」能找回來真的很開心也很感動，他當下就決定不計任何代價要帶「鮑伯」回家。

陶德近日也飛往美國並與「鮑伯」重逢，陶德說，當下真的很激動，「鮑伯」瘦了很多，他也感謝這一個月以來所有人竭盡全力協助，當初他也沒想到讓「鮑伯」回家，有這麼多手續要弄。

陶德說，4歲的「鮑伯」曾在法國贏得了2場大型賽事，經歷這次冒險，牠即將開始吃喝玩樂的退休生活了，約莫4到6週，牠就會恢復往常有活力的樣子。

英國一隻賽鴿迷路超過1個月後終於回家了，示意圖。（路透社、美聯社；本報合成）

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