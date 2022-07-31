歐洲熱浪加速融冰 阿爾卑斯山經典路線被迫提前關閉

快速融化的冰雪可能導致岩石掉落，進而造成旅客危險。圖為瑞士的薩斯斐冰川（Saas-Fee）。（法新社）

2022/07/31 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕阿爾卑斯山是許多登山愛好者的夢想，每年也吸引許多遊客壯遊，但隨著全球氣候變遷、歐洲氣溫驟升，阿爾卑斯山上的積雪與冰川正在以比往年更快的速度融化，這可能會導致登山路徑的風險提升，因此提前關閉部分經典的登山路線。

綜合外媒報導，日前瑞士登山嚮導協會的負責人馬太（Pierre Mathey）表示，目前阿爾卑斯山已有數個山峰出現警示標誌，包括馬特洪山（Matterhorn）以及布朗峰（Mount Blanc），他指出這種情況比往年都要來得更早，本來要到8月才會關閉部分登山路線，但現在6月底到7月就開始了。

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而一些帶領旅客登山的高山嚮導們也表示，他們將暫停橫跨法國、義大利、瑞士的布朗峰路線，這是阿爾卑斯山最經典的登山路徑之一。此外，也因為融雪所造成的危險，一些高山嚮導們也開始不願意帶旅客攀爬瑞士少女峰（Jungfrau peak）。

近年來受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，其實登山業也受到觀光人潮減退的衝擊，瓦萊達奧斯塔（Valle d'Aosta）嚮導協會主席馬利耶（Ezio Marlier）就表示，好不容易疫情已經放緩，現在又被迫要關閉一些旅客最愛的路線，顯然對於亟需振興的登山觀光業來說是一大打擊。

馬利耶說：「這真的很不容易，在經過了2年近乎門可羅雀的登山季後，還要決定停止我們的工作。」他接著感嘆，雖然在阿爾卑斯山上還有很多活動可以做，但是人們只想要最經典的布朗峰，一聽到最愛的路線被取消，這些旅客輕易地就取消了行程。

冰川的快速融化會造成危險，岩石可能會從冰層掉落而砸傷遊客。今年歐洲的夏天面臨到嚴峻熱浪，在高海拔地區氣溫攀升，日前義大利的馬爾莫拉達冰川（Marmoleda）突然塌陷，冰塊與岩石快速地被沖落下山導致11人死亡，可見這種難以預料的融冰會對旅客的人身安全造成危險。

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