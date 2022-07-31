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    海馬斯又建功！ 烏軍切斷赫爾松聯外鐵路線

    烏軍砲火切斷赫爾松聯外鐵路橋。（圖片來源：Planet Labs 衛星空拍圖）

    烏軍砲火切斷赫爾松聯外鐵路橋。（圖片來源：Planet Labs 衛星空拍圖）

    2022/07/31 06:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭軍隊在烏南地區反攻，繼27日成功以「海馬斯」多管火箭系統摧毀赫爾松聯繫佔領區的關鍵橋梁「安東尼夫斯基橋」後，烏軍南部司令部30日宣布，通過第聶伯河通往赫爾松的鐵路交通已被切斷，進一步將河西的俄軍與被占領的克里米亞和烏東的補給區隔離開來。

    最近幾週，烏克蘭使用西方提供的長程火砲系統嚴重摧毀第聶伯羅河（Dnipro River）上的3座橋樑，隨著這座橫跨第聶伯河的鐵路橋樑被毀，使得俄軍更難支援位在河西岸的自家部隊。英國情報部門指出，烏軍戰略已開始孤立赫松地區的俄軍。

    烏國總統澤倫斯基的顧問烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）證實，烏軍近來一連串行動，已將占領赫爾松地區的俄軍，孤立在聶伯河以西，正逐步摧毀其彈藥、燃料與指管能力，只要烏軍開始反攻，該區俄軍只有3個選項：「撤退、投降或被摧毀」。

    不過，烏軍也證實俄軍已開始調兵遣將，增派部隊前往梅利托波爾、札波羅熱與赫爾松等地，阿列斯托維奇研判，俄軍戰略似乎已從進攻轉變為戰略防禦，試圖保住烏克蘭南部的占領區。

    赫爾松聯外鐵路橋受損嚴重。（影片擷圖）

    赫爾松聯外鐵路橋受損嚴重。（影片擷圖）

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