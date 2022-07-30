紐時：布林肯抗拒將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」

外界一再呼籲布林肯將俄國列為「支持恐怖主義國家」，但他始終不置可否。（路透）

2022/07/30 19:40

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約時報》29日指出，俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國國會和烏克蘭總統澤倫斯基等人，一再呼籲美國國務卿布林肯正式將俄國列為「支持恐怖主義國家」，但布林肯始終避重就輕。分析指出，此舉可使美國擴大制裁與俄國商業往來的第三方，進一步孤立俄國，但也暗藏美俄全面撕破臉的風險，使2國僅存的外交聯繫蕩然無存。

布林肯近幾週來壓力與日俱增，各界紛紛要求他將俄國與北韓、敘利亞、古巴和伊朗同列為「支持恐怖主義國家」，包括參議院在27日通過一項不具約束力的決議，呼籲布林肯採取此一行動。

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該議案的共同提案人、共和黨參議員葛蘭姆還直言，「普廷現在就坐在國家恐怖主義機構的頂端」，雖然美國當前的對俄制裁手段有效，但還需要做得更多。

然而，布林肯28日被問及這個問題時，和白宮及其他國務院官員一樣不置可否，強調任何決定都必須基於現有法律定義，並暗示這麼做沒有實際意義，因為美國和其他國家現在對俄國施加的制裁，絕對符合被視為支持恐怖主義國家的後果。

值得注意的是，民主黨籍眾議員28日也提出一項議案，若通過並由總統簽署立法，將繞過國務院，列俄國為支持恐怖主義國家，議長裴洛西已表達強烈支持。

據了解，被列為支持恐怖主義國家堪稱「核選項」，將使俄國經濟進一步受創，與俄做生意的國家也會被懲罰。此外，此舉也將移除普通公民起訴外國政府要求賠償的傳統法律障礙，其中可能包括赴烏作戰傷亡的美國志願者的家屬。

分析人士直言，這可能扼殺華府和莫斯科有限的外交聯繫，而布林肯認為保持這層聯繫很重要。布林肯28日即與俄國外長拉夫羅夫通電話，敦促對方釋放2名美國人質，可惜沒有進展。這是2人在烏俄交戰後首次談話。

事實上，拜登早在3月一次談話中，就直呼普廷是「戰犯」，當時雖激怒克里姆林宮，但並不具有政策涵義。

法律專家表示，國務卿才具有對其他國家或團體施加各種稱謂的權力；例如，恐怖主義的指涉將限制美國對外援助對象，對具有軍民雙重用途的技術出口設限，或對國防出口和銷售下禁令，這些目前已在美對俄制裁範圍中。

專家表示，將俄國列為支持恐怖主義國家的成本很高，普廷可能驅逐所有美國外交官。目前為止，俄方持續允許美國駐俄大使館運作，包括大使蘇沙利文（John J. Sullivan）也仍派駐當地。

然而，即使在烏俄交戰期間，美國也希望在某些議題繼續與俄合作，包括恢復伊朗核協議。俄國為協議締約方，但前總統川普任內宣布退出。

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