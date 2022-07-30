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    美俄非洲角力！俄外長才剛走 美國就宣告布林肯將訪非洲3國

    美國國務卿布林肯將於下個月拜訪南非、剛果民主共和國、盧安達3個非洲國家。（法新社）

    美國國務卿布林肯將於下個月拜訪南非、剛果民主共和國、盧安達3個非洲國家。（法新社）

    2022/07/30 14:58

    〔即時新聞／綜合報導〕近期俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）才結束他的非洲之旅，無獨有偶，美國國務院（United States Department of State）29日宣布國務卿布林肯（Antony Blinken）將於下個月拜訪南非、剛果民主共和國、盧安達3個非洲國家，其時間點之近，頗有美俄在非洲展開政治角力的氛圍。

    根據半島新聞台報導指出，布林肯將會先拜訪南非首都普勒托利亞（Pretoria），接著到剛果首都金夏沙（Kinshasa），最後才會抵達盧安達完成他的非洲之旅。除了布林肯以外，美國駐聯合國大使也將於8月前往迦納與烏干達維繫與美關係。

    美國國務院在29日的聲明中表示，布林肯將會對這些非洲國家釋出訊息，強調他們在地緣戰略上的重要性，不論是氣候變遷、糧食危機還是全球傳染病防治的層面，非洲國家都有著不可或缺的重要性。

    而俄國外長拉夫羅夫才剛在烏干達結束了他的非洲之行，旅途中他不斷強調全球糧食危機、價格暴漲的起因，是出自於西方對俄國毫無節制的經濟制裁；也同時呼籲非洲各國抵抗對美國完全服從的態度。

    自從烏俄戰爭於2月開打以來，世界各國陷入了美俄兩方陣營選邊站的壓力。非洲國家作為第三世界，在戰事爆發以前本來就與美俄兩方保持著正面的合作關係，如今戰事激化了政治意識形態衝突，這些國家不願意與俄國打壞關係，因此不輕易加入西方制裁俄國的行列，這給予了俄國足夠的外交空間，讓它有機會在西方盟友陣營的團團包圍之下，能夠與這些非洲國家進行經濟上的合作往來。

    針對拉夫羅夫意圖明顯的非洲之行，布林肯也於27日表達看法，他形容俄外長的非洲出訪只不過是為了向世界證明俄羅斯採取的行動是正當的，也包括他們在烏克蘭的「侵略行動」。如果布林肯於下個月順利出訪非洲的話，將會是他任內第2次非洲行。

    雖然美國與非洲國家的關係密切，但是這些國家嚴重的人權侵害議題、國內政治與社會動盪時常阻撓了美國與非洲國家更進一步發展的機會。而除了俄國在非洲施展影響力以外，中國也與多個非洲國家建立積極正面的往來，美俄中在非洲的勢力消長也是未來的一大關注焦點。

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