烏俄互控對方所為 頓內茨克監獄爆炸多人傷亡

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄衝突的戰火持續延燒,29日晨間傳出東頓內茨克州奧列尼夫卡(Olenivka, Donetsk)一處關押烏克蘭戰俘的監獄遭炸,俄羅斯國防部稱有40名囚犯喪生、75名囚犯與8名獄卒受輕重傷,親俄的頓內茨克分離主義者則稱有53人死亡。針對本次烏克蘭戰俘的重大傷亡,烏俄雙方互相指控是對方所為,目前國際紅十字會(ICRC)正在尋求進入該地提供援助的管道。

綜合外媒報導,俄羅斯國防部與親俄的頓內茨克分離主義者皆於29日指控烏克蘭,濫用美援的「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS),對頓內茨克的監獄大樓進行砲擊因而導致數十名烏克蘭戰俘慘遭炸死或受傷。

根據現場路透記者拍攝的照片與影片,可見整棟大樓已被炸得體無完膚,地上都是爆毀的殘骸與碎屑,床架扭曲變形、屋頂的鐵片插落於地面,死況淒慘的人們布滿黑色的焦屑,隨處可見屍首散落,景象彷彿人間煉獄。

對於本次的監獄傷亡事件,烏克蘭官方全面否認俄方的指控,反咬這是俄羅斯自導自演,為了要掩飾烏國戰俘在該監獄受非人道折磨、戕害的事實所採取的殘忍行動,藉由炸毀整座監獄,除意圖消抹戰爭罪的證據以外,更是為了塑造烏克蘭軍隊會空襲住宅區的兇殘形象,以宣傳戰的形式來遮掩俄軍自身狡詐的行為。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)29日在推特上貼文,指控俄國肆意空襲該棟監獄大樓,造成大量的烏克蘭戰俘死亡,寫道:「我呼籲所有的盟友們強力譴責這種違背國際人權法的殘忍行徑,應該將俄國視為一個恐怖份子國家。」

烏克蘭國家安全局(SBU)則表示,聲稱他們已經攔截到頓內茨克分離主義者的通話訊息,內容提到俄軍才是造成這場爆炸的罪魁禍首。此外,烏國安局分析現場殘骸的影片片段,指出某些房間的窗戶依然完好如初,研判該爆炸應該是由內部產生,而並非是外部的空襲炸彈所導致。

而俄方則是不斷利用自身官媒來宣傳烏克蘭空襲頓內茨克的消息。顯然,除非有第三方勢力介入調查,否則這場重大的監獄傷亡案件,在烏俄雙方互推戰爭罪責任的僵局之下並不會得到任何可信的真相。這些死傷的戰俘包括先前保衛馬立波(Mariupol)亞速鋼鐵廠(Azovstal)的亞速營(Azov Battalion)成員。

針對頓內茨克的救災行動,國際紅十字會也於災後隔日立刻發表聲明,表示他們將提供傷患疏散以及適切的醫療補給,該聲明書寫道:「我們的當務之急是要確保傷患都能得到救治性命的治療,以及讓那些失去生命的人能以有尊嚴的方式下葬。」

鑒於頓內茨克是烏俄衝突的前線戰區,因此紅十字會也還在尋求進入該地區的途徑。

烏俄戰爭至今已經超過150天,雙方戰線僵持不下。而在戰區以外,不論是俄國城市還是烏克蘭城市,都曾經遭受空襲飛彈攻擊,也都造成了巨大的平民傷亡以及基礎建設毀壞。對於這些顯然侵犯戰爭罪的行為,烏俄雙方不是互踢皮球,再不然就是裝死,讓這些嚴重侵害人道價值的行徑難以受到直接懲罰,受苦的還是夾在兩邊的無辜平民。

