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    裴洛西週五訪亞啟程 共軍週六福建平潭實彈射擊

    在美國眾議院議長裴洛西率領國會代表團週五將啟程訪問亞洲之際，中國平潭海事局發布航行警告，將在週六進行實彈射擊。（圖擷自微博）

    在美國眾議院議長裴洛西率領國會代表團週五將啟程訪問亞洲之際，中國平潭海事局發布航行警告，將在週六進行實彈射擊。（圖擷自微博）

    2022/07/29 22:46

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕據美媒報導，美國眾議院議長裴洛西率領國會代表團週五將啟程訪問亞洲，預計停留日本、印尼、新加坡，以及 「暫定」訪問台灣；中國對裴洛西訪台計畫不斷升高文攻武嚇，福建平潭海事局今晚發布航行警告，明（30）日將在平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練，該地點正是台灣海峽最窄處，示威意味濃厚。

    平潭距離台灣的新竹最近處只有68海里、相當於126公里，為台灣海峽最窄處。

    福建海事局微信公眾號通報，福建平潭海事局今發布航行警告，7月30日早上8時至晚上9時，福建平潭一岐嶼附近水域執行實彈射擊訓練任務，禁止一切船舶進入。

    該通報還附上警戒封鎖區地圖，具體警戒封鎖區域為A：25°25′27〃N/119° 48′15〃E，B：25°21′55〃N/119°44′35〃E，C： 25°14′45〃N/119°48′17〃E，D：25°22′10〃 N/119°53′27〃E等四點連線範圍內水域。

    北京把「美國政府的第三號人物」裴洛西訪問台灣計畫視作對其「一中」原則的挑戰，認為將「嚴重傷害中國主權」，近來不斷升高文攻武嚇。

    中國國防部發言人譚克非26日甫言語威脅稱，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台；如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉。

    中國外交部發言人趙立堅今再加碼表示，「中美兩國元首昨晚通話是在裴洛西一直計畫訪台的背景下舉行的」，如果美方挑戰中方底線，必將遭到堅決反制，由此引起的一切後果完全由美方承擔。

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