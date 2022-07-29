日本再添22萬例創單日次高 東京宣布進入「特殊時期」

日本今天新增22萬例確診，創單日次高，東京都知事小池百合子宣布進入「特殊時期」。（歐新社）

2022/07/29 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，昨天新增逾23萬例創紀錄，今天（29日）再新增超過22萬例確診，成為史上次高。日本東京都宣布即日起到8月21日為「特殊時期」，希望透過更完善的防疫措施管控疫情。

綜合日媒報導，日本全國今天通報新增22萬1442例確診，以東京都新增3萬6814例最多，其次是大阪府2萬1387例、愛知縣1萬4397例、福岡縣1萬4060例等。另外也新增122例死亡，包含大阪府18例、千葉縣10例、神奈川縣9例等。

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東京都知事小池百合子今天召開記者會宣布，即日起到8月21日為「保護自己與親人的特殊時期」。隨著暑假和盂蘭盆節到來，人潮流動增加，小池百合子呼籲民眾返家探訪長輩時，應事先篩檢，落實戴口罩、減少接觸等防疫措施，降低感染風險。

日本名古屋工業大學教授平田晃正的團隊，透過感染傳播模擬預估，東京都的疫情高峰預計出現在8月上旬，屆時感染人數將達到上一波疫情的2倍以上。

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