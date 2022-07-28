為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國安顧問警告：欠缺溝通 升高西方與中俄核戰風險甚於冷戰

    英國國家安全顧問勒夫格洛弗提出警告，由於欠缺對話和非正式溝通管道瓦解，已升高西方與中國或俄羅斯發生核武衝突的風險。（路透檔案照）

    英國國家安全顧問勒夫格洛弗提出警告，由於欠缺對話和非正式溝通管道瓦解，已升高西方與中國或俄羅斯發生核武衝突的風險。（路透檔案照）

    2022/07/28 23:29

    〔編譯管淑平／綜合報導〕英國國家安全顧問勒夫格洛弗（Stephen Lovegrove）27日在華府智庫演說，警告由於欠缺對話和非正式溝通管道瓦解，已升高西方與中國或俄羅斯發生核武衝突的風險。他並對中國現代化其核武表達「清楚的擔心」。

    勒夫格洛弗說，欠缺對話時值我們不僅正面臨「有更廣泛的」戰略風險，科技進步、武器擴散、在太空等領域的角力升高也帶來更多「情勢惡化的途徑」，而此情況嚴重性又因俄羅斯一再違反其條約承諾，以及「中國擴張其核武、傳統武器的速度和規模，以及對參與任何軍備控制協議的輕蔑」而加劇。

    他相信與中、俄之間溝通的惡化，已經帶來更大風險會「迅速惡化成戰略衝突」，「冷戰時的兩大陣營—蘇聯和北大西洋公約組織（NATO）—雖然並非沒有令人緊張的顛簸，但是尚能達成對信條的共同了解，而這正是今日所欠缺的」。

    他說，互相了解，有助於確保世界不會意外走入一場核武衝突。「冷戰期間，我們受益於一系列的談判和對話，提升我們對蘇聯信條和能力的了解，反之亦然。這給予我們更高程度的信心不會誤判到演變成核戰」，「今天我們與其他或許在未來可能威脅我們的、尤其是中國，卻沒有與這同樣的基礎」。

    勒夫格洛弗這場在華府智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」的演說，正值美國總統拜登與中國國家主席習近平準備電話會談。他說，英國強烈支持拜登與中國對話，「這是重要的一步」；他讚揚白宮決定與中國重新接觸，但是他也強調技術進步帶來的風險，「我們清楚地擔心中國的核武現代化計畫，那將增加其核武庫存的數量、種類」。

    這場演說以俄羅斯侵略烏克蘭談起，勒夫格洛弗說，烏俄戰爭除了符合俄國刻意、魯莽破壞全球安全架構的行徑模式，這場戰爭同時也宣告，一場有關後冷戰國際秩序的更廣泛競爭正在上演，而這場競爭的影響深遠，將決定我們要生活在像中、俄區域侵略強權追求「強權即公理」卻不受到制衡的世界，或者一個所有國家都能確保其主權，競爭不至於外溢成衝突，我們可以合作保護這個地球的世界。

    他說，「我們需要思考新的安全秩序」，至於要如何為新時代設定戰略穩定，在空前的複雜情勢中找出平衡，確保不會陷入不受控制的衝突，他說，北約日前提出的新戰略概念，就設定了方向，他認為要從遏阻和軍備控制兩方面著手。

    他指出，英、美都已著手在遏阻方式上更深入整合。從英國的角度來說，整合遏阻意味著結合所有層級的國力：政治、外交、經濟和軍事，來達成效果；也意味著與盟邦夥伴更密切合作，透過北約或新成立的美英澳安全聯盟AUKUS，強化與歐洲—大西洋、印度—太平洋以及全世界的夥伴關係；此外，也必須改善並強化拒止嚇阻，「我們必須確保弱勢國家有能力自衛，因而在第一時間嚇阻侵略」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國國務院：布林肯和王毅本週G20會議場邊會談
    2022/07/05 23:06

    美國國務院：布林肯和王毅本週G20會議場邊會談
    為台灣相爭不下 美中二軌對話對雙邊前景悲觀
    2022/07/01 21:20

    為台灣相爭不下 美中二軌對話對雙邊前景悲觀

    板南線科技廊帶 核心萬坪莊園系列
    不准你來！俄羅斯反制美國 針對拜登妻女等25人祭旅行禁令
    2022/06/28 19:43

    不准你來！俄羅斯反制美國 針對拜登妻女等25人祭旅行禁令
    路透：拜登說很快會與習近平對話
    2022/06/18 23:44

    路透：拜登說很快會與習近平對話

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播