英國安顧問警告：欠缺溝通 升高西方與中俄核戰風險甚於冷戰

英國國家安全顧問勒夫格洛弗提出警告，由於欠缺對話和非正式溝通管道瓦解，已升高西方與中國或俄羅斯發生核武衝突的風險。（路透檔案照）

2022/07/28 23:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國國家安全顧問勒夫格洛弗（Stephen Lovegrove）27日在華府智庫演說，警告由於欠缺對話和非正式溝通管道瓦解，已升高西方與中國或俄羅斯發生核武衝突的風險。他並對中國現代化其核武表達「清楚的擔心」。

勒夫格洛弗說，欠缺對話時值我們不僅正面臨「有更廣泛的」戰略風險，科技進步、武器擴散、在太空等領域的角力升高也帶來更多「情勢惡化的途徑」，而此情況嚴重性又因俄羅斯一再違反其條約承諾，以及「中國擴張其核武、傳統武器的速度和規模，以及對參與任何軍備控制協議的輕蔑」而加劇。

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他相信與中、俄之間溝通的惡化，已經帶來更大風險會「迅速惡化成戰略衝突」，「冷戰時的兩大陣營—蘇聯和北大西洋公約組織（NATO）—雖然並非沒有令人緊張的顛簸，但是尚能達成對信條的共同了解，而這正是今日所欠缺的」。

他說，互相了解，有助於確保世界不會意外走入一場核武衝突。「冷戰期間，我們受益於一系列的談判和對話，提升我們對蘇聯信條和能力的了解，反之亦然。這給予我們更高程度的信心不會誤判到演變成核戰」，「今天我們與其他或許在未來可能威脅我們的、尤其是中國，卻沒有與這同樣的基礎」。

勒夫格洛弗這場在華府智庫「戰略與國際研究中心（CSIS）」的演說，正值美國總統拜登與中國國家主席習近平準備電話會談。他說，英國強烈支持拜登與中國對話，「這是重要的一步」；他讚揚白宮決定與中國重新接觸，但是他也強調技術進步帶來的風險，「我們清楚地擔心中國的核武現代化計畫，那將增加其核武庫存的數量、種類」。

這場演說以俄羅斯侵略烏克蘭談起，勒夫格洛弗說，烏俄戰爭除了符合俄國刻意、魯莽破壞全球安全架構的行徑模式，這場戰爭同時也宣告，一場有關後冷戰國際秩序的更廣泛競爭正在上演，而這場競爭的影響深遠，將決定我們要生活在像中、俄區域侵略強權追求「強權即公理」卻不受到制衡的世界，或者一個所有國家都能確保其主權，競爭不至於外溢成衝突，我們可以合作保護這個地球的世界。

他說，「我們需要思考新的安全秩序」，至於要如何為新時代設定戰略穩定，在空前的複雜情勢中找出平衡，確保不會陷入不受控制的衝突，他說，北約日前提出的新戰略概念，就設定了方向，他認為要從遏阻和軍備控制兩方面著手。

他指出，英、美都已著手在遏阻方式上更深入整合。從英國的角度來說，整合遏阻意味著結合所有層級的國力：政治、外交、經濟和軍事，來達成效果；也意味著與盟邦夥伴更密切合作，透過北約或新成立的美英澳安全聯盟AUKUS，強化與歐洲—大西洋、印度—太平洋以及全世界的夥伴關係；此外，也必須改善並強化拒止嚇阻，「我們必須確保弱勢國家有能力自衛，因而在第一時間嚇阻侵略」。

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