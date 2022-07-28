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    謠言終結站》太空人從太空跳向地球？其實是極限運動者跳傘挑戰

    日網上流傳一則宣稱是「美國太空人從太空跳向地球的現場直播影片」的影片，對此，台灣事實查核中心查證指出，此為「錯誤」訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

    日網上流傳一則宣稱是「美國太空人從太空跳向地球的現場直播影片」的影片，對此，台灣事實查核中心查證指出，此為「錯誤」訊息。（圖擷取自台灣事實查核中心網頁）

    2022/07/28 22:50

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網上流傳一則宣稱是「美國太空人從太空跳向地球的現場直播影片」的影片，對此，台灣事實查核中心查證指出，此為「錯誤」訊息。

    台灣事實查核中心表示，近日社群平台及通訊軟體流傳一則影片，並搭配「美國宇航員從太空跳向地球現場直播，美國宇航員從3萬9千米的太空，以血肉之軀縱身躍向地球，他承受著超音速的墜落，生死瞬間，他用無謂與科學精神挑戰人類極限，最高時速達到1342公里/h，太震撼了！耗時四分鐘20秒。」的說明。

    查核中心檢視影片，並透過關鍵字搜尋，發現影片原始事件為奧地利極限運動者鮑加納（Felix Baumgartner）2012年成功於美國上空39公里平流層中躍下的高空跳傘挑戰，並非「美國太空人從太空跳向地球的現場直播影片」。

    查核中心採訪成功大學航空太空科技研究中心主任鍾光民，他表示，此跳傘高度仍在大氣層內，並非是在外太空領域。

    另外，針對跳傘者為何穿著太空衣，鍾光民解釋，在平流層挑戰跳傘運動相當危險，在低溫及低壓、空氣稀薄的條件下，跳傘者一定要身穿太空衣，不然沒有機會完成，且在自由落體的過程中，跳傘者需承受劇烈速度及壓力變化。而在影片中，也可以看到跳傘者有劇烈的旋轉，在不平衡的狀態下，跳傘者非常有可能失控及失去意識，一定要有太空衣保護。

    綜合上述，網傳訊息為「錯誤」訊息。

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