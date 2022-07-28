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    謠言終結站》譚德塞被國際刑警逮捕？查核平台：假新聞

    網傳「譚德塞遭國際刑警組織逮捕」，經查核後，該消息為假新聞。（擷取自臉書）

    網傳「譚德塞遭國際刑警組織逮捕」，經查核後，該消息為假新聞。（擷取自臉書）

    2022/07/28 20:45

    〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上流傳一則消息，內容宣稱世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）因違反危害人類罪與種族滅絕罪，目前已被國際刑警組織逮捕並且關押。經查核平台的查證，該消息來自一家專門撰寫虛構性諷刺文章的媒體，並非真實事件。

    根據查核平台《MyGoPen》的報告，該網路消息引用的文章，來自一家名為《溫哥華時報》（Vancouver Times）的加拿大媒體，在2022年7月24日發布的文章。查核平台使用網頁翻譯後，在翻譯結果中找出與網路消息相同的文字。因此，可以確認網路消息的來源是《溫哥華時報》。

    在《溫哥華時報》網站的「關於我們」頁面中，查核平台找到該媒體的自我簡介。《溫哥華時報》表示，「自己是西海岸最值得信賴的諷刺來源」、「我們的內容、作者姓名若與主流媒體之間有任何相似之處，純屬巧合」。由此可知，這個網站上的文章皆屬虛構文章。

    而《路透》（Reuters）、《美聯社》（AP News）等媒體與國際事實查核單位，都對這項消息進行查證。另外，世界衛生組織也已澄清，這則網路消息的說法錯誤。查核平台也在各大西方新聞媒體上搜尋譚德塞的新聞，都沒有找到譚德塞被逮捕的消息。

    過去查核平台已查證過《溫哥華時報》的其他文章，當時便已指出該媒體的文章是錯誤訊息。綜合以上查核結果，「譚德塞已被國際刑警逮捕」的消息為錯誤消息。

    另外，事實查核中心也指出，檢視世衛（WHO）官網頁面，顯示譚德塞出席2022年7月27日新冠疫情媒體簡報會，而譚德塞的推特頁面也在7月28日有一則推文影片，顯示譚德塞出席新冠疫情媒體簡報會的致詞內容，兩相比對全文一致，因此，譚德塞已被國際刑警組織逮捕的傳言應不屬實。

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