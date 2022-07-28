波蘭與南韓簽署大規模軍購協議 採購近千輛戰車、648輛自走砲

波蘭向南韓採購980輛K2戰車。（歐新社）

2022/07/28 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕波蘭先前曾宣布要向南韓購買多輛戰車及輕型攻擊機，而波蘭國防部28日與南韓製造商簽定採購協議，正式宣布波蘭將採購980輛K2戰車、648輛K9自走砲及48架FA-50輕型攻擊機，首批K2戰車與K9自走砲都將在今年內運抵波蘭。

綜合外媒報導，由「現代Rotem」製造的K2戰車，首批180輛將在今年到貨，2026年起波蘭可以在本國授權生產800輛升級版的K2戰車。由韓華防務公司製造的K9自走砲，首批則是會有48輛運抵波蘭，2024年開始交付剩餘的600輛K9自走砲，2026年起授權波蘭在本土生產。

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波蘭國防部表示，向南韓採購的這批裝甲載具，將取代那些波蘭捐贈給烏克蘭的蘇聯製戰車。針對此次大規模軍購交易總值，波蘭國防部表示不便透露。

FA-50攻擊機由韓國航空宇宙產業（KAI）與美國洛克希德馬丁公司聯合製造，2013年起在南韓空軍服役，FA-50攻擊機的各項款式已出口至哥倫比亞、印尼、伊拉克、菲律賓及泰國，但波蘭一口氣採購48架，將成為除了南韓以外FA-50服役數量最多的國家。截至明年6月，波蘭將接收12架FA-50，剩餘架次則依序接收，共採購48架。

波蘭向南韓採購648輛K9自走砲。（法新社）

波蘭向南韓採購48架FA-50輕型攻擊機。（歐新社）

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