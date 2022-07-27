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    印度恐怖雷擊 1天內奪走20命

    印度比哈爾邦出現大量雷擊，一天內造成至少20人死亡。（法新社）

    印度比哈爾邦出現大量雷擊，一天內造成至少20人死亡。（法新社）

    2022/07/27 20:41

    〔即時新聞／綜合報導〕印度東北部比哈爾邦（Bihar）出現恐怖雷擊，據當地通報，在過去24小時內，比哈爾邦內8個區域出現大量雷擊、閃電，造成至少20人因雷擊死亡。當地氣象局警告，27、28日雷擊、閃電情況可能更加嚴重，

    綜合外媒報導，比哈爾邦25日至26日晚間，出現頻繁雷擊，根據災害管理部門統計，在這期間內共有20名居住於不同地區的人，遭雷擊劈死。比哈爾邦首席部長庫瑪爾（Nitish Kumar）對此表示痛心，並表示會向死者家屬支付每人40萬盧比（約新台幣15萬元）慰問金。

    與此同時，官方也發表一份聲明，警告當地民眾「請遵循災害管理部門發布的建議，確保在閃電發生其間保持自身安全，並在惡劣天氣下待在室內」。而庫瑪爾也在上周日（24日）一場會議中，要求官員在當地學校、醫院等地安裝避雷針。

    印度每年有數百人死於季風雨期間的雷擊事故，根據印度氣候適應觀測系統促進委員會（CROPC）的一項研究，印度在2020年4月至2021年3月期間記錄了超過1800萬次雷擊。這比去年同期增長了34%。

    科學家們表示，隨著全球溫度升高，閃電活動也變得更加頻繁。美國加州大學柏克萊分校科學研究結果顯示，全球氣溫每上升攝氏1度，僅僅美國的閃電事件就將增加約12％。

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