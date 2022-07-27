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    印度再爆假酒中毒 古吉拉特邦已知30死

    印度西部發生飲用假酒致死事件，目前累計至少30人死亡，另有51人出現身體不適症狀。（美聯社） <b>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</b>

    印度西部發生飲用假酒致死事件，目前累計至少30人死亡，另有51人出現身體不適症狀。（美聯社） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2022/07/27 00:01

    〔即時新聞／綜合報導〕印度西部古吉拉特邦（Gujarat）近期發生多起假酒致死事件，截至週二（26日）為止，相關部門已經累積通報至少30人死亡，另多達51人出現身體不適的症狀。當地警方證實死亡原因是化學中毒，已經逮捕多名涉嫌販賣假酒的走私販，但目前尚不清楚假酒內使用的是哪些化學物質。

    綜合外媒報導，印度西部古吉拉特邦的艾哈邁達巴德和博塔德地區，當地禁止釀酒、販酒，以及購買酒。但近期發生飲用假酒致死事件，累計目前已有至少30人死亡，另有51人出現身體不適的症狀。當地警察局長古普塔（Ashish Gupta）表示，幾名涉嫌參與銷售加標酒精的私酒販子已被拘留。

    法醫研究受害者食用的內容物發現，其中存在98.71%和98.99%的甲醇。當地政府表示，在迄今為止的調查中，死亡原因很可能是食用了有毒化學加標液體造成的。

    非法釀造的假酒事件在印度層出不窮，不肖廠商經常在酒品中加入殺蟲劑、農藥類的化學物質來增加效力，因無需繳稅，並且能以低廉的成本出售，因此印度非法酒精走私風氣十分盛行。在2020年印度旁遮普地區就曾發生120人飲用假酒中毒死亡事件。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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