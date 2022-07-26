CNN：裴洛西長期抗中 為訪台與北京對決

民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台的消息令中國激動，五角大廈與白宮也感到擔憂。（美聯社檔案照）

2022/07/26 17:29

〔中央社〕美國聯邦眾議院議長裴洛西可能訪台，美媒指出，不輕易退縮的她抗中事蹟繁多，現在為了訪台對決中國可能已醞釀好一陣子；共和黨議員薩斯也出言相挺，疾呼「別再軟弱」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計劃訪台的消息令中國激動，五角大廈與白宮也感到擔憂。

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美國總統拜登（Joe Biden）日前謹慎表示，美軍認為82歲的裴洛西訪台「現在不是個好主意」。她則似乎半開玩笑地回應：「我想總統的意思是，軍方可能擔心我的飛機被擊落之類的事。我不太清楚。」

CNN指出，擊落裴洛西乘坐的美國軍機令人難以想像，但中國矢言採取「堅定有力」的回應措施後，確實可能考慮實際回應作法，包括在台灣周邊實施禁航區等。

現在裴洛西可能訪台的消息已經傳開，裴洛西如果不去，美國看起來就像向中國屈服。而且鷹派也警告，對於誰要訪台，北京無論如何不應有置喙餘地。

共和黨籍聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）罕與裴洛西意見一致，但他也說：「裴洛西議長應該去台灣，拜登總統應該向習主席（習近平）極其清楚地表達，中國共產黨對此無可奈何。」「別再軟弱和嚇唬自己。」

然而努力試圖防止美中緊張失控的官員可能不認同。CNN寫道，裴洛西是國際級人物，向來不吝批評北京人權問題，她若訪台將對習近平構成必須回應的極大政治壓力。而且現在也不是引發超級強權對峙的明智時機，因為白宮已困在俄烏戰爭和其他多重挑戰之中。

CNN指出，裴洛西計劃下一步時，必須衡量上述種種因素。而且未來數十年，美國官員可能仍得思考一樣的兩個問題：美國願意施壓中國到何種程度，北京又會如何回應。

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