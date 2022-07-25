中國嗆反制裴洛西訪台 學者唐安竹：20大前夕不太可能軍事衝突

裴洛西計畫訪台一事，開啟美中雙方新一輪政治角力。（美聯社檔案照）

2022/07/25 20:36

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「美國有線電視新聞網」（CNN）25日報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西擬8月訪台一事，外傳中國當局不惜軍事回應。不過，中國和西方外交學者認為，北京確實可能採取強烈反制措施，但時值中國共產黨第20次全國代表大會（20大）前夕，中方也會希望維持局勢穩定。

據報導，中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，若裴洛西真的訪台，「中國將採取前所未有的反制措施，會是台海危機以來最強烈的一次。對於中國可能的軍事行動，美國必然採取軍事準備，美中關係將非常緊張。」

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新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）也坦言，習近平的北京政權和過去完全不一樣，中國已處在更獨斷的位置，可讓政策或行動未將中國利益納入考量的國家付出代價或後果。以此來看，裴洛西此時訪台，與1997年時任美國聯邦眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台的情況將大相逕庭。

金瑞契當年是在訪問北京、上海後，順道來台會晤時任總統李登輝。金瑞契透露，他當時警告中國領導層，一旦台灣被攻擊，美國會軍事介入，但北京的回應「很平靜」。中國外交部當時確實也僅在口頭上作出批評。

唐安竹進一步指出，8月適逢中國建軍節和北戴河會議，是今秋中共20大前重頭戲，攸關習近平能否順利跨入第3個任期。裴洛西在這個敏感時機訪台，確實可能導致北京反應比以往更激烈，但這也意味中共會希望在這段期間避免局勢失控，「現在不是習近平挑起軍事衝突的好時機，在經濟成長放緩、房地產風暴、失業率攀升、疫情反覆等諸多危機中，避免煽動另一個危機，才符合他的利益。」

他認為，不論北京打算怎麼做，都會經過衡量、計算，在試圖擴大施壓台灣之際，也會避開格外高風險、可能一發不可收拾的行動。時殷弘同意道，除非發生出乎意料的意外事件，否則美中不太可能為此全面軍事衝突。

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