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    英國超商使用人臉辨識監視器 引發侵犯隱私爭議

    英格蘭連鎖超商Southern Co-op在35間店面加裝人臉辨識監視器，引起侵犯隱私爭議。人臉辨識示意圖。（路透）

    英格蘭連鎖超商Southern Co-op在35間店面加裝人臉辨識監視器，引起侵犯隱私爭議。人臉辨識示意圖。（路透）

    2022/07/26 15:51

    〔即時新聞／綜合報導〕在英格蘭南部經營200間超商的Southern Co-op，目前已在35間店面加裝人臉辨識監視器，藉此找出曾在商店偷竊的民眾。對此，公民自由權組織Big Brother Watch向英國資訊專員辦公室提出申訴，直指這種行為已違反了《資訊保護法》。

    《BBC》報導，Southern Co-op的人臉辨識監視器，可以在顧客進店時對其容貌進行分析，並從資料庫比對是否曾在商店內盜竊或犯下暴力行為，任何有相關前科的民眾將被店員要求離開，照片則會被保留72小時，避免隨後發生犯罪時沒有證據。

    不過，Big Brother Watch批評這是極端「歐威爾式（指破壞公民自由）」的做法，因為超商是在沒有正當程序下將顧客添加到秘密觀察名單中，民眾有可能在完全無辜的情況下被列入黑名單，無法入內消費，「對於任何企業來說，這是一種非常不道德且令人不寒而慄的行為。」

    Big Brother Watch指出，人臉辨識在一般狀況下都是在侵犯隱私，而且這種系統不是預防犯罪的必需品。對此，和超商配合的人臉辨識系統商Facewatch，強調他們的監視器在預防犯罪方面是有效的，使用過的客戶都感到犯罪率顯著降低。

    Southern Co-Op表示，公司相當歡迎資訊專員辦公室提供任何有建設性的建議。另一方面，公司希望藉由人臉辨識來保護職員和客人，並努力和顧客權利做到平衡，「只要它能防止暴力襲擊，那麼我們認為使用它是合理的。」

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