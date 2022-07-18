台灣人攻破中國交通銀行人臉識別系統？ 存戶慘遭盜領190萬

中國交通銀行人臉識別系統傳出被攻破，北京一名存戶遭盜領近190萬。（彭博檔案照）

2022/07/18 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國銀行廣泛使用人臉識別系統，雖提升作業效率，但也衍生不少弊病。而今傳出中國交通銀行的人臉識別系統被攻破，北京一名存戶被盜領近人民幣43萬元（約新台幣190萬元），警方調查發現，登錄者的IP位置顯示在台灣。

根據《中國新聞週刊》18日報導，一般來說要想從交通銀行轉帳，需要用戶在銀行手機App進行人臉辨識，並接受簡訊驗證，然而來自北京的李紅（化名），上月19日卻落入詐騙集團圈套，其簡訊不只會被攔截，手機號碼也被設置「呼叫轉移」，驗證碼落入他人手中，也無法接到銀行的確認電話，不肖人士就這樣如入無人之境，從她的交通銀行卡中盜領近190萬。

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更可怕的是，交通銀行的人臉識別系統被攻破，警方調閱銀行系統後台時發現，在進行密碼重置和大額度轉帳時，「李紅」進行過6次人臉辨識，均顯示比對成功，然而這幾次人臉辨識並非李紅本人操作，登錄者的IP位置顯示在台灣。

對此，李紅質疑交通銀行人臉識別系統的安全性，並以銀行卡糾紛為由將交通銀行告上法庭，要求賠償。上月30日，北京市豐台區人民法院一審駁回李紅全部訴求，她將準備繼續上訴。

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