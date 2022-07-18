為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台灣人攻破中國交通銀行人臉識別系統？ 存戶慘遭盜領190萬

    中國交通銀行人臉識別系統傳出被攻破，北京一名存戶遭盜領近190萬。（彭博檔案照）

    中國交通銀行人臉識別系統傳出被攻破，北京一名存戶遭盜領近190萬。（彭博檔案照）

    2022/07/18 18:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國銀行廣泛使用人臉識別系統，雖提升作業效率，但也衍生不少弊病。而今傳出中國交通銀行的人臉識別系統被攻破，北京一名存戶被盜領近人民幣43萬元（約新台幣190萬元），警方調查發現，登錄者的IP位置顯示在台灣。

    根據《中國新聞週刊》18日報導，一般來說要想從交通銀行轉帳，需要用戶在銀行手機App進行人臉辨識，並接受簡訊驗證，然而來自北京的李紅（化名），上月19日卻落入詐騙集團圈套，其簡訊不只會被攔截，手機號碼也被設置「呼叫轉移」，驗證碼落入他人手中，也無法接到銀行的確認電話，不肖人士就這樣如入無人之境，從她的交通銀行卡中盜領近190萬。

    更可怕的是，交通銀行的人臉識別系統被攻破，警方調閱銀行系統後台時發現，在進行密碼重置和大額度轉帳時，「李紅」進行過6次人臉辨識，均顯示比對成功，然而這幾次人臉辨識並非李紅本人操作，登錄者的IP位置顯示在台灣。

    對此，李紅質疑交通銀行人臉識別系統的安全性，並以銀行卡糾紛為由將交通銀行告上法庭，要求賠償。上月30日，北京市豐台區人民法院一審駁回李紅全部訴求，她將準備繼續上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國男子趁女友熟睡 翻眼皮刷臉盜領65萬 網友炸鍋
    2021/12/12 18:31

    中國男子趁女友熟睡 翻眼皮刷臉盜領65萬 網友炸鍋
    當心在台流行！鎖定高齡長者 日本詐團到府剪卡盜領
    2020/10/18 05:30

    當心在台流行！鎖定高齡長者 日本詐團到府剪卡盜領

    文化中心核心優勢 輕豪宅將站4字頭
    7台籍嫌犯跨境詐騙 中國法院最高判處11年徒刑
    2019/04/26 11:06

    7台籍嫌犯跨境詐騙 中國法院最高判處11年徒刑
    波蘭破國際詐騙集團 逮48名台人涉詐180萬歐元
    2018/01/19 11:25

    波蘭破國際詐騙集團 逮48名台人涉詐180萬歐元

    緩解長新冠症狀 國外研究2種食物最重要
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播