中國增強監控 「1人1檔」升級AI分析個資

中國商湯科技2017年展示的監控軟體可精確辨識行人和車輛。（路透檔案照）

2022/04/09 06:38

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府利用高科技監控人民，且日益推陳出新，過去4年來大量採購稱為「1人1檔」（one person, one file）的人工智慧（AI）軟體，將人臉辨識系統進行升級，可將民眾的個資自動分類並進行分析，以提升追蹤監控的效率，包括用來監控近來再次傳出自焚潮的四川藏人聚集區。

《路透》和《美國之音》（VOA）8日報導，中國既有監控系統可蒐集民眾個資，但必須留待執法部門或其他人員進行人工分類，因此數十家中國企業近年來積極開發可利用AI技術對資料自動分類和分析的軟體。所謂的「1人1檔」技術，便是利用複雜的演算法和機器學習，分析蒐集到的龐大資料，並針對個人創立自定義文件，當AI軟體對資料進行分類時，個人檔案也會自動更新。

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目前，中國至少有商湯科技（SenseTime）、華為、曠視科技（Megvii）、雲從科技（Cloudwalk）、大華科技（Dahua）和百度（Baidu）雲端部門等22家科技公司，可提供相關AI軟體。

路透在檢視可公開取得的逾50份文件後發現，在「1人1檔」技術首次提出專利申請後的4年裡，中國31個省市自治區中有22個招標或採購這類軟體，包括北京人口稠密地區和甘肅等開發程度較低省分，涉及的單位從省級公安部門到社區的黨政組織，其中32次集中在2021年。

在這些招標或採購書中，約有一半成功得標，採購價格介於數百萬至近2億人民幣（約9億台幣）之間。

河南省公安部門去年7月的招標書指稱，1人1檔系統「具備獨立學習能力，可隨著資料量的增加，優化檔案創建的準確性。部分遮蔽、戴口罩或戴眼鏡的臉部，以及低解析度人像，都可以相對準確地歸檔。」

路透引述3名專家的看法報導，這些招標或採購書只是中國警方和政法機關希望利用大數據和AI技術升級監控網絡的努力之一，甚至學校也希望利用這類軟體監控校園外的陌生臉孔。

絕大部分用戶，例如四川省阿壩藏族羌族自治州，警方完全是基於「維穩」目的採購這類軟體，招標書將其用途描述為有助於「維護政治安全、社會穩定和人民和諧」。

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