為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國增強監控 「1人1檔」升級AI分析個資

    中國商湯科技2017年展示的監控軟體可精確辨識行人和車輛。（路透檔案照）

    中國商湯科技2017年展示的監控軟體可精確辨識行人和車輛。（路透檔案照）

    2022/04/09 06:38

    〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府利用高科技監控人民，且日益推陳出新，過去4年來大量採購稱為「1人1檔」（one person, one file）的人工智慧（AI）軟體，將人臉辨識系統進行升級，可將民眾的個資自動分類並進行分析，以提升追蹤監控的效率，包括用來監控近來再次傳出自焚潮的四川藏人聚集區。

    《路透》和《美國之音》（VOA）8日報導，中國既有監控系統可蒐集民眾個資，但必須留待執法部門或其他人員進行人工分類，因此數十家中國企業近年來積極開發可利用AI技術對資料自動分類和分析的軟體。所謂的「1人1檔」技術，便是利用複雜的演算法和機器學習，分析蒐集到的龐大資料，並針對個人創立自定義文件，當AI軟體對資料進行分類時，個人檔案也會自動更新。

    目前，中國至少有商湯科技（SenseTime）、華為、曠視科技（Megvii）、雲從科技（Cloudwalk）、大華科技（Dahua）和百度（Baidu）雲端部門等22家科技公司，可提供相關AI軟體。

    路透在檢視可公開取得的逾50份文件後發現，在「1人1檔」技術首次提出專利申請後的4年裡，中國31個省市自治區中有22個招標或採購這類軟體，包括北京人口稠密地區和甘肅等開發程度較低省分，涉及的單位從省級公安部門到社區的黨政組織，其中32次集中在2021年。

    在這些招標或採購書中，約有一半成功得標，採購價格介於數百萬至近2億人民幣（約9億台幣）之間。

    河南省公安部門去年7月的招標書指稱，1人1檔系統「具備獨立學習能力，可隨著資料量的增加，優化檔案創建的準確性。部分遮蔽、戴口罩或戴眼鏡的臉部，以及低解析度人像，都可以相對準確地歸檔。」

    路透引述3名專家的看法報導，這些招標或採購書只是中國警方和政法機關希望利用大數據和AI技術升級監控網絡的努力之一，甚至學校也希望利用這類軟體監控校園外的陌生臉孔。

    絕大部分用戶，例如四川省阿壩藏族羌族自治州，警方完全是基於「維穩」目的採購這類軟體，招標書將其用途描述為有助於「維護政治安全、社會穩定和人民和諧」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美日等國要求冬奧選手回國前做這事 謝長廷：中國真悲哀...
    2022/02/14 21:43

    美日等國要求冬奧選手回國前做這事 謝長廷：中國真悲哀...
    臉書揭7網軍公司！其中1間在中國 按表上班、監控使用者「執法」
    2021/12/17 11:17

    臉書揭7網軍公司！其中1間在中國 按表上班、監控使用者「執法」

    華燈初上創意梗夯 這支影片意外爆紅
    中國數位鐵幕 冬奧選手將遭全天候監控
    2021/12/14 05:30

    中國數位鐵幕 冬奧選手將遭全天候監控
    用監控高效壓制記者 路透：中國官方文件意外首次揭露
    2021/11/30 00:08

    用監控高效壓制記者 路透：中國官方文件意外首次揭露

    防疫美食最佳首選 比薩隨叫隨到
    中國國美集團監控員工網路流量 公布「摸魚」名單惹議
    2021/11/17 20:41

    中國國美集團監控員工網路流量 公布「摸魚」名單惹議
    人臉辨識不稀奇！中國開展「羊臉辨識」 稱可防「近親亂倫」
    2021/11/16 23:40

    人臉辨識不稀奇！中國開展「羊臉辨識」 稱可防「近親亂倫」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播