中國官場風險超高 本月已3高官剛調升新職就爆「突然死亡」

中國又傳高官突然死亡。北京天安門廣場一景。（法新社）

2022/07/26 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國官場風險高，不止是隨時可能因「貪腐」被查下台，也可能要幫長官頂罪，更可能「被滅口」，在今年4月天津市長廖國勛突然死亡後，本月再傳至少3位高官「突然死亡」，且都是剛調新職，人生正得意時刻突然被終止。

綜合媒體報導，今年4月27日，天津市長廖國勛「因突發疾病經搶救無效，不幸離世」，官方沒有提具任何細節，只是草草聲明，事後，中媒證實是「自殺」身亡，由於距離20大召開時程已近，被政壇懷疑是遭到「滅口」，但究竟是派系爭奪被「搬掉」擋路石，還是擋人財路，一直未有答案。

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7月3日，再傳河北省副省長、公安廳廳長劉文璽因「突發疾病經搶救無效，不幸離世」，也才54歲，正值壯年，且劉文璽才調任河北1個多月，正是春風得意時刻，就傳死訊，以致政壇對他突傳死訊一事，多方懷疑，其中指他「被滅口」及「被自殺」的傳聞最多。

7月21日傍晚傳中共甘肅省委秘書長周偉在省委辦公室墜樓身亡，終年56歲，官方一直拖到24日才發佈死訊，卻沒公布死因，不過有未經證實消息稱他死於憂鬱症，但坊間傳出更多疑點，因為周偉死亡當天，才陪同省委書記尹弘在蘭州市進行疫情調研；且與他熟識的同事私下分析，周偉在甘肅「位高權重」是當地三把手，在官場上春風得意，屬於「坐火箭升官」類型，沒什麼理由突然自殺，疑「被封口」的機率更大。

據外媒報導，甘肅當地人私下透露，在周偉「突死」之前，甘肅已有好幾個正副局級幹部，「說沒了就沒了，要麼跳黃河了，要麼就抑鬱了」。

7月23日，大連市副市長曾兵「突發疾病」死亡，終年52歲，死訊在25日才被披露，而曾兵才調升該職1個多月，一樣屬於人生正得意階段，他之前是中國醫藥集團有限公司副總經理，死訊同樣引發外界的諸多疑慮。

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