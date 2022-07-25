德國軍援來了！首批3輛「獵豹」防空戰車運抵烏克蘭

德國首批援烏「獵豹（Gepard）防空戰車，，其中3輛已經運抵烏克蘭。（取自德國國防部官網）

2022/07/25 22:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄國發動全面侵略烏克蘭的戰爭進入已逾152天，但是身為歐盟領導國家的德國，卻在軍事援助上顯得拖拖拉拉，引發非議，不過，25日總算傳出新進展。烏克蘭軍方證實，德國表定援烏的首批15輛獵豹（Gepard）防空戰車，已經有3輛運抵烏克蘭。

據《歐洲真相》報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在記者會宣布了這項消，並表示除了這3輛獵豹（Gepard）防空戰車，烏軍還收到數萬發彈藥，已經可以交由烏克蘭軍隊操作使用。

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德國6月21日列入的軍援清單包括MARS多管火箭發射系統（德國版M270）、7輛PzH 2000型自走砲、30輛獵豹防空戰車、M113裝甲運兵車等重型武器，以及IRIS-T SLM先進防空系統。在這3輛獵豹防空戰車之前，德國真正交付給烏克蘭的重武器只有7輛PzH2000自走砲。

據《世界報》報導，儘管口頭承諾增加軍援，德國總理蕭茲實際上已經削減了對烏克蘭的軍事支持，自德國6月21日公布的軍援武器清單以來，已經更新了3次內容，其中IRIS-T SLM防空系統，疑遭到德國聯邦安全委員會阻擾，在烏國提出申請3週後，至今遲遲無下文。

德國承諾援助烏克蘭的IRIS-T SLM防空系統，仍無下文。（取自迪爾防衛網站）

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