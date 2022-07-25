為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國最高法院：加強懲處文娛圈逃稅等行為

    中國官方加大力度整治文娛圈逃稅等行為。圖為藝人范冰冰。（翻攝自微博 范冰冰）

    中國官方加大力度整治文娛圈逃稅等行為。圖為藝人范冰冰。（翻攝自微博 范冰冰）

    2022/07/25 18:32

    〔中央社〕中國官方加大力度整治文娛圈逃稅等行為。中國最高人民法院今天發布有關全國統一大市場司法服務的建議，表示要對利用「陰陽合同」逃稅、文娛領域高淨值人群逃稅等行為加大懲處力度。

    中國最高人民法院官網今天發布「關於為加快建設全國統一大市場提供司法服務和保障的意見」，共7部分30條。

    「意見」指出，要依法懲處擾亂市場秩序的違法行為，研究制定審理涉稅犯罪案件的司法解釋，依法懲處逃稅、抗稅、騙稅、虛開增值稅專用發票等違法行為，加大對利用「陰陽合同」逃稅、文娛領域高淨值人群（指身價高的當紅藝人）逃稅等行為的懲處力度。加強與稅務、公安等部門執法司法協同，準確把握合同詐騙、強迫交易等違法行為入刑標準。

    「意見」表示，要依法嚴懲利用疫情詐騙、哄抬物價、囤積居奇、造謠滋事，以及製售假劣藥品、醫用衛生材料等犯罪。

    「意見」又指，要依法嚴懲操縱市場、內幕交易、非法集資、貸款詐騙、洗錢等金融領域犯罪，促進金融市場健康發展。妥善審理金融借款合同、證券、期貨交易及票據糾紛等案件，規範資本市場投融資秩序。依法處理涉供應鏈金融、互聯網金融、不良資產處置、私募投資基金等糾紛，防範化解金融風險。

    對於平台消費行為，「意見」強調，要依法打擊壟斷和不正當競爭行為，加強對平台企業壟斷的司法規制，及時制止利用數據、算法、技術手段等方式排除、限制競爭行為，依法嚴懲強制「二選一」、大數據殺熟（指價格歧視政策，價格不敏感者如熟客反而付出較多的錢）、低價傾銷、強制搭售等破壞公平競爭，防止平台壟斷和資本無序擴張。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    直播主「侵權」爽賺又逃稅 中國稱2025年前加強管制
    2021/12/29 22:57

    直播主「侵權」爽賺又逃稅 中國稱2025年前加強管制
    中國直播一姐逃稅重罰59億 彭博：北京加強打壓網紅
    2021/12/20 23:05

    中國直播一姐逃稅重罰59億 彭博：北京加強打壓網紅

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    誰要倒楣？中國地方財政出包 李克強開會拍桌嗆追責
    2021/07/15 21:13

    誰要倒楣？中國地方財政出包 李克強開會拍桌嗆追責
    范冰冰逃稅效應 中國藝人3個月補稅逾500億元
    2019/01/22 20:14

    范冰冰逃稅效應 中國藝人3個月補稅逾500億元

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播