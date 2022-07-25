中國最高法院：加強懲處文娛圈逃稅等行為

中國官方加大力度整治文娛圈逃稅等行為。圖為藝人范冰冰。（翻攝自微博 范冰冰）

2022/07/25 18:32

〔中央社〕中國官方加大力度整治文娛圈逃稅等行為。中國最高人民法院今天發布有關全國統一大市場司法服務的建議，表示要對利用「陰陽合同」逃稅、文娛領域高淨值人群逃稅等行為加大懲處力度。

中國最高人民法院官網今天發布「關於為加快建設全國統一大市場提供司法服務和保障的意見」，共7部分30條。

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「意見」指出，要依法懲處擾亂市場秩序的違法行為，研究制定審理涉稅犯罪案件的司法解釋，依法懲處逃稅、抗稅、騙稅、虛開增值稅專用發票等違法行為，加大對利用「陰陽合同」逃稅、文娛領域高淨值人群（指身價高的當紅藝人）逃稅等行為的懲處力度。加強與稅務、公安等部門執法司法協同，準確把握合同詐騙、強迫交易等違法行為入刑標準。

「意見」表示，要依法嚴懲利用疫情詐騙、哄抬物價、囤積居奇、造謠滋事，以及製售假劣藥品、醫用衛生材料等犯罪。

「意見」又指，要依法嚴懲操縱市場、內幕交易、非法集資、貸款詐騙、洗錢等金融領域犯罪，促進金融市場健康發展。妥善審理金融借款合同、證券、期貨交易及票據糾紛等案件，規範資本市場投融資秩序。依法處理涉供應鏈金融、互聯網金融、不良資產處置、私募投資基金等糾紛，防範化解金融風險。

對於平台消費行為，「意見」強調，要依法打擊壟斷和不正當競爭行為，加強對平台企業壟斷的司法規制，及時制止利用數據、算法、技術手段等方式排除、限制競爭行為，依法嚴懲強制「二選一」、大數據殺熟（指價格歧視政策，價格不敏感者如熟客反而付出較多的錢）、低價傾銷、強制搭售等破壞公平競爭，防止平台壟斷和資本無序擴張。

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