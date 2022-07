可怕影片曝光！對弈期間 西洋棋機器人折斷7歲男童手指

2022/07/25 09:48

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯莫斯科西洋棋公開賽驚傳意外,有1台下棋機器人在和7歲男童比賽時,竟然當場折斷男童的手指,現場民眾見狀連忙上前解救。

據《衛報》報導,俄羅斯西洋棋總會副主席斯馬金(Sergey Smagin)表示,機器人吃掉男童的1個棋子後,小男孩並沒有等待機器人完成動作,而是迅速拿棋反擊,接著機器人就捏住了男童的手指。

從現場影片可以看到,男童遭機械手臂攻擊後拔不出手,有3名男子和1名女子紛紛衝到他旁邊幫忙。斯馬金指出,和西洋棋機器人對弈必須遵守安全規則,小孩很顯然違反了規定,他沒有注意到自己要先等機器人結束動作。

俄羅斯西洋棋總會主席拉扎列夫(Sergey Lazarev)表示,這台西洋棋機器人參加過很多場展覽,從來沒有發生過這樣的事情,他認為機器人供應商應該要重新思考如何設計。

據了解,這名男童叫做克里斯托弗(Christopher),是莫斯科9歲以下最好的西洋棋手之一。拉扎列夫透露,男童手指已打上石膏,似乎並沒有因為這次意外而受到太大的影響,隔天又繼續出賽。

男童雖然手指骨折,但可能還算幸運。美國國家職業安全衛生研究所資料顯示,自2000年以來,大多數涉及機器人的工傷意外往往都以死亡告終。密西根州福特工廠員工威廉斯(Robert Williams),被認定是第一個死於機器人事故的工人,他於1979年在生產線上遭1公噸的機械手臂壓死。

在2008年至2013年期間,醫療手術機器人也導致144人死亡。一般來說,對機器人使用方式缺乏理解或人為疏失,是機器人意外致人死亡的主因之一,因此小心應對機器人是相當重要的,就算只是在下棋。

