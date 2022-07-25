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    可怕影片曝光！對弈期間 西洋棋機器人折斷7歲男童手指

    俄羅斯7歲男童在和機器人下西洋棋時，遭機器人折斷手指。（圖擷自@russian_market推特）

    俄羅斯7歲男童在和機器人下西洋棋時，遭機器人折斷手指。（圖擷自@russian_market推特）

    2022/07/25 09:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯莫斯科西洋棋公開賽驚傳意外，有1台下棋機器人在和7歲男童比賽時，竟然當場折斷男童的手指，現場民眾見狀連忙上前解救。

    《衛報》報導，俄羅斯西洋棋總會副主席斯馬金（Sergey Smagin）表示，機器人吃掉男童的1個棋子後，小男孩並沒有等待機器人完成動作，而是迅速拿棋反擊，接著機器人就捏住了男童的手指。

    從現場影片可以看到，男童遭機械手臂攻擊後拔不出手，有3名男子和1名女子紛紛衝到他旁邊幫忙。斯馬金指出，和西洋棋機器人對弈必須遵守安全規則，小孩很顯然違反了規定，他沒有注意到自己要先等機器人結束動作。

    俄羅斯西洋棋總會主席拉扎列夫（Sergey Lazarev）表示，這台西洋棋機器人參加過很多場展覽，從來沒有發生過這樣的事情，他認為機器人供應商應該要重新思考如何設計。

    據了解，這名男童叫做克里斯托弗（Christopher），是莫斯科9歲以下最好的西洋棋手之一。拉扎列夫透露，男童手指已打上石膏，似乎並沒有因為這次意外而受到太大的影響，隔天又繼續出賽。

    男童雖然手指骨折，但可能還算幸運。美國國家職業安全衛生研究所資料顯示，自2000年以來，大多數涉及機器人的工傷意外往往都以死亡告終。密西根州福特工廠員工威廉斯（Robert Williams），被認定是第一個死於機器人事故的工人，他於1979年在生產線上遭1公噸的機械手臂壓死。

    在2008年至2013年期間，醫療手術機器人也導致144人死亡。一般來說，對機器人使用方式缺乏理解或人為疏失，是機器人意外致人死亡的主因之一，因此小心應對機器人是相當重要的，就算只是在下棋。

    相關影片請見︰

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