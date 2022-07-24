武漢肺炎》深圳BA.2社區傳播未阻斷 官方投入上萬人疫調

中國廣東深圳市15日以來的武漢肺炎確定病例均感染變異株Omicron BA.2，目前社區傳播鏈還沒有阻斷，官方已投入上萬名疫調人員執行「動態清零」政策。圖為深圳市23日在社區進行核酸檢測。（路透資料照）

2022/07/24 23:53

〔中央社〕中國廣東深圳市15日以來的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，確定病例均感染變異株Omicron BA.2，目前社區傳播鏈還沒有阻斷。為執行「動態清零」政策，深圳已經投入上萬名疫調人員。

中新網報導，深圳市衛生健康委員會二級巡視員林漢城在今天的新聞發布會上說，深圳「07．15」疫情以來，已出病例的基因測序結果均為Omicron BA.2進化分支。

請繼續往下閱讀...

他說，這一波疫情所有個案都在發病初期被及時發現，但當前深圳疫情呈現多點散發特點，「社區傳播鏈條還沒有徹底阻斷」，加上隱匿傳播鏈的路徑、方式還沒有完全查清，不排除後續出現零星散發個案的可能。

深圳23日新增19例病例，官方為此投入上萬名專業和兼職疫調隊員，加快疫調進度，擴大排查範圍。

根據官方帳號「深圳發布」，深圳當前把疫情防控作為當前最重要的任務，以最嚴措施、最大力度、最快速度把本輪疫情「圍住、撈乾、撲滅」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法