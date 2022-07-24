為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》深圳BA.2社區傳播未阻斷 官方投入上萬人疫調

    中國廣東深圳市15日以來的武漢肺炎確定病例均感染變異株Omicron BA.2，目前社區傳播鏈還沒有阻斷，官方已投入上萬名疫調人員執行「動態清零」政策。圖為深圳市23日在社區進行核酸檢測。（路透資料照）

    中國廣東深圳市15日以來的武漢肺炎確定病例均感染變異株Omicron BA.2，目前社區傳播鏈還沒有阻斷，官方已投入上萬名疫調人員執行「動態清零」政策。圖為深圳市23日在社區進行核酸檢測。（路透資料照）

    2022/07/24 23:53

    〔中央社〕中國廣東深圳市15日以來的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情，確定病例均感染變異株Omicron BA.2，目前社區傳播鏈還沒有阻斷。為執行「動態清零」政策，深圳已經投入上萬名疫調人員。

    中新網報導，深圳市衛生健康委員會二級巡視員林漢城在今天的新聞發布會上說，深圳「07．15」疫情以來，已出病例的基因測序結果均為Omicron BA.2進化分支。

    他說，這一波疫情所有個案都在發病初期被及時發現，但當前深圳疫情呈現多點散發特點，「社區傳播鏈條還沒有徹底阻斷」，加上隱匿傳播鏈的路徑、方式還沒有完全查清，不排除後續出現零星散發個案的可能。

    深圳23日新增19例病例，官方為此投入上萬名專業和兼職疫調隊員，加快疫調進度，擴大排查範圍。

    根據官方帳號「深圳發布」，深圳當前把疫情防控作為當前最重要的任務，以最嚴措施、最大力度、最快速度把本輪疫情「圍住、撈乾、撲滅」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國武肺疫情滾雪球 2週內出現10種變異株
    2022/07/19 14:17

    中國武肺疫情滾雪球 2週內出現10種變異株
    中國疫情再起！上海再度大篩檢 河南舞鋼封30萬人
    2022/07/13 05:30

    中國疫情再起！上海再度大篩檢 河南舞鋼封30萬人

    宏碁輕薄筆電跟進OLED風潮升級上市
    是「BA.5」！西安封控7天 中國官方證實首宗本土疫情
    2022/07/06 00:15

    是「BA.5」！西安封控7天 中國官方證實首宗本土疫情
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播