科學界驚天醜聞！阿茲海默症關鍵論文疑造假 誤導外界16年

美國明尼蘇達大學雙城校區神經科學家萊斯內，2006年發表論文直指β澱粉樣蛋白是阿茲海默症的主因，但如今被踢爆論文的大量圖片可能造假。阿茲海默症患者病理切片示意圖。（美聯社）

2022/07/22 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達大學雙城校區神經科學家萊斯內（Sylvain Lesné），2006年在頂尖期刊《自然》上發表有關阿茲海默症的論文，直指患者大腦中出現的β澱粉樣蛋白是致病的主因，此後的研究發展多關注在如何消除β澱粉樣蛋白，但如今另一頂尖期刊《科學》踢爆萊斯內論文的大量圖片可能造假，若確實如此，那麼學界對於阿茲海默症的研究方向等於是被誤導了16年之久。

《科學》專文指出，美國范德比大學神經科學家施拉格（Matthew Schrag），去年接觸到阿茲海默症實驗性治療藥物Simufilam，便在各大期刊上查詢Simufilam的相關研究圖片，沒想到最後發現數十篇期刊論文有明顯經過修改或重複的圖像。

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施拉格將相關資料回報給美國國家衛生院，最終源頭被追溯到本世紀被引用最多的阿茲海默症研究，也就是萊斯內的論文。施拉格對此相當謹慎，不願指稱萊斯內造假或有不當行為，僅強調可能要透過原始圖片和數據來了解狀況。

對此，《科學》期刊展開半年的調查，得出的結論支持施拉格的說法，亦即萊斯內的論文相當可疑。頂尖的圖像分析師以及阿茲海默症研究員，都認為阿茲海默症相關研究的數百張圖片存在疑點，其中包括萊斯內論文中的70多張圖片。

肯塔基大學阿茲海默症專家威爾科克（Donna Wilcock）表示，這些圖像看起來具有令人震驚的公然篡改行為。著名分子生物學家、法醫圖像顧問比克（Elisabeth Bik）指出，由於獲得的實驗結果可能不符預期，因此相關研究的作者似乎將不同實驗的照片拼湊在一起，以便和實驗當初的假設吻合。

這種情況代表大量的研究資金可能被用在錯誤的地方，阿茲海默症專家懷疑萊斯內的論文誤導研究方向長達16年。諾貝爾生理醫學獎得主、史丹佛大學神經科學家蘇德霍夫（Thomas C. Südhof）認為，美國國家衛生院對於阿茲海默症所投注的心血可能被浪費了，因為許多後來的學者是將萊斯內論文的結果當成自己研究的起點，誰想到起點竟然是錯的。

對於學界傳來的質疑聲浪，萊斯內目前並沒有回應，明尼蘇達大學雙城校區則回應校方正在調查針對萊斯內的投訴。

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