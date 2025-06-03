台中一中超強「女學霸」 雙錄取台大醫科、台大電機

台中一中「超強女學霸」高齊悠雙錄取台大醫科、台大電機。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/03 19:26

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中有超強「女學霸」！中一中唯二能招收女生的科學班學生高齊悠，今年升大學的她，雙錄取台大醫科及台大電機，高齊悠決定讀醫科，未來盼運用能力服務更多人。

台中一中科學班與美術班是一中唯二能招收女學生的入學管道，高齊悠考進一中讀科學班，因豐富多元的課程，加上學習不喜歡被補習班牽著走，她不補習，卻成績維持頂尖，科學班提供了許多競賽與專題資源，她挑戰物理、生物及化學學奧林匹亞，化學還拚進全國12強決選營，也跟隊友製作化學專題，參加全國科展獲得全國第一名。

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因讀科學班，高三時都要到陽明交通大學上課，修習普通生物、普通化學等課程，成績始終名列前矛。

除學業表現突出，高齊悠課外活動也不少，參加社團，還上電視挑戰「一字千金」，因曾是語文競賽字音字形特優，也抱回季冠軍，她說，多元活動不僅分散課業壓力，也為她的生活增添許多插曲與收穫。

高齊悠說，要兼顧升學考試與大學課程十分辛苦，常常得早起做實驗，在模擬考與期中期末考的夾縫中求生存，但也因此鍛鍊了抗壓性與時間管理能力，並提前適應大學住校生活，是非常難得的經歷。

學測考出90級分的高齊悠，因對物理極感覺興趣，個人申請挑戰台大電機，因是校排前1%，也挑戰繁星入學參加台大醫科，結果放榜她雙中金榜，她選擇讀台大醫科。

高齊悠說，她對醫科不是「一見鍾情」，而是「日久生情」；高齊悠高中時擔任「醫療服務學習社」社長，曾帶隊到校園附近的銀髮餐廳服務，不少爺爺奶奶回饋寫下「社長的親力親為可以感染很多人」、「等等要去打針都不緊張了」，讓她意識到，考試的成就感都很短暫，服務別人的成就感更踏實，讓她決定選醫科，盼未來能運用自身能力服務更多人。

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