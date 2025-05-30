躺著也中槍！呂秋遠5000字長文回應私生子風波 扯朱立倫10年前舊文

律師呂秋遠。（資料照）

2025/05/30 12:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅律師呂秋遠日前爆出私生子風波，引發外界熱議。在沉默多日後，呂秋遠昨深夜發出5000字長文反擊；不過，有眼尖網友發現，該貼文第一段內容並非原創，其實是國民黨主席朱立倫當年「換柱」後發文透露心路歷程的第一段話，整段一字不漏，連標點都照抄；有網友笑稱，律師應該不會抄襲，難道呂秋遠是在「致敬」朱立倫？

呂秋遠過去時常在臉書分享兩性觀點及分享時事，在網路擁有大批粉絲。沒想到卻遭踢爆有非婚生子女，人設一夕崩塌。在神隱約1個月後，呂秋遠昨晚於臉書發出5000多字長文反擊，除了控訴女方設局、主動與他發生關係，也指控女方聯合「楊律師」散播不實訊息等。

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不過，該篇5000字長文第一段內容「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候」不少網友看了直呼「好眼熟」，對照之下，發現竟然是整段「複製、貼上」朱立倫10年前臉書貼文。

2015年，國民黨前主席洪秀柱參選2016總統選舉，但國民黨中央委員會召開臨時全國代表大會廢止提名，改推舉時任黨主席的新北市長朱立倫參選，成為知名的「換柱事件」。朱立倫當晚在臉書突然發文，開頭就說：「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。沉默太久，傷害也太重，我想該是和大家清楚說幾句話的時候」，然「換柱」已成真，朱立倫文章後面解釋了什麼沒有太多人在意，開頭這幾句話卻成了不少人冷嘲熱諷的目標，呂秋遠也不落人後。

呂秋遠隔天（2015年10月18日）也在臉書發文：「朱立倫在他的臉書上，終於發表當選感言，只可惜又是開頭就說謊：『剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。』朱主席，您是在烏魯木齊還是齊齊哈爾？為什麼晚上八點多是夜深無聲？路上為何已經無車無人？你肯定你在台北？」顯然當時呂秋遠引用這段話發文的意思是用來質疑朱立倫「說謊」。

不過呂秋遠似乎對朱立倫這篇臉書文章特別有感，後來又再引用；當年12月30日再度發文大酸選情落後的朱立倫：「許多人拿朱立倫的『無車無人』、『做好做滿』以及『淡水阿嬤』來大做文章，是因為對於這位候選人的無奈，除了17天後的那張票，選民現在只能用這樣的方式抗議候選人。這些過度矯情與沒有誠信的表現，提供選民批判的素材，也突顯這場選戰的荒謬。」這時，呂秋遠在「換柱」兩個半月後似乎與不少人同感「無奈」。

有網友說，這已經不是用「巧合」就能解釋，很難理解呂秋遠這樣做的動機，畢竟身為律師字字珠璣，不太可能是無厘頭的中二廢文；若說是「致敬」，難道呂秋遠是按照當年批評朱立倫「說謊」的邏輯罵自己嗎？還是如他當年二度引用時感覺的「無奈」，抑或是另外在影射些什麼不為人知的內幕？恐怕還要等他再發表續集才能揭曉。

呂秋遠日前爆出私生子風波，發文竟扯上朱立倫（見圖）。（資料照）

有網友發現，呂秋遠貼文第一段內容並非原創，其實是國民黨主席朱立倫當年「換柱」後發文透露心路歷程的第一段話，整段一字不漏，連標點都照抄。（擷取自呂秋遠、朱立倫臉書，本報合成）

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