端午連假首日天氣轉晴 高公局提醒今下午國道「這些路段」易壅塞

今天是端午連假第1天，國道5號上午湧現返鄉、出遊車潮，南港系統往宜蘭方向車流壅塞，車陣綿延。（記者廖振輝攝）

2025/05/30 13:39

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（30日）是端午節連續假期第一天，交通部高速公路局說明，今天下午國道多處路段容易塞車，提醒用路人注意。省道部分易塞車路段多在銜接國道快速公路、觀光景點和風景區周邊，車潮已經湧現。

高公局表示，北部及中部地區天氣已轉晴，車流逐步湧現，預判今天下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-茄苳、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段；建議國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間。

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國道在今天上午6時45分，國3南向107.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於6時50分排除，造成後方車流回堵2公里；9時16分，國3南向霧峰入口處發生小貨車與小客車追撞事故，占用匝道內、外側車道，於9時32分排除，造成後方車流回堵2公里；9時55分，國3南向379公里中寮隧道內發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時44分排除，造成後方車流回堵9公里，都導致車輛回堵影響整體車流。

省道部分，交通部公路局說明，今天返鄉及出遊車潮湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路如北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台18線銜接國3中埔交流道、台86線銜接國1仁德系統及銜接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。

主要省道幹道包括台9線蘇花、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段，以及觀光景點聯外道路如台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞路段及時段。

高公局建議國5南向用路人於今天17時後出發，節省寶貴時間。（記者廖振輝攝）

國3南向霧峰入口處發生小貨車與小客車追撞事故。（高公局提供）

國3南向379公里處（中寮隧道內）發生4輛小客車追撞事故。（高公局提供）

北區南向易塞車路段。（高公局提供）

中區南向易塞車路段。（高公局提供）

南區南向易塞車路段。（高公局提供）

北區北向易塞車路段。（高公局提供）

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