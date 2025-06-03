京華城案 檢方：邵琇珮證詞證明 京華城是量身打造的不公平個案

華城案，傳喚同案被告邵琇珮作證，庭訊後邵琇珮離開北院。（記者王藝菘攝）

2025/06/03 19:29

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積等弊案，今日第2次傳喚同案被告、北市府都發局前總工程司邵琇珮作證、繼續未完的詰問，詰問結束後，檢察官認為邵琇珮的證詞，證明前台北市長柯文哲早在2017年就知道，一旦提高京華城容積率，價差就是上百億，且京華城陳情案是依柯文哲在便當會的裁示決定送都委會研議，並以短短2年多時間火速通過給予20%額外容積獎勵與建照，是明顯不公平、量身打造的個案。

邵琇珮作證結束後，檢察官廖彥鈞表示，從邵琇珮2天的證詞可證，柯文哲2018年就知道京華城案的容積率，從392%提高至560%，價差上百億元；即使京華城與市府間的行政訴訟還在進行中，柯文哲仍決定將京華城陳情案送都委會研議，這是邵在都發局任內僅見的一次。

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檢方指出，本案圖利京華城的核心在於準用都更條例的容積獎勵，但京華城根本不是都更案，不能適用都更，都發局公務員、都委會委員皆曾一再提出有適法性問題；且送公展、審議的速度異常的快，相較於南港輪胎、中泰賓館改建案都是經反覆討論、精密計算，耗時10餘年才拍板定案，京華城卻只花2年多就取得超高額外容獎與建照。

廖彥鈞指出，邵琇珮的證言證明，京華城案的研議過程，相對其他陳情、申請案，是明顯不公平、量身打造的個案，依柯文哲在便當會上的裁示加速研議，邵琇珮事後回想檢討後，認為當初應該採通案處理，而非個案處理；而都發局前科長林玄理被柯文哲當眾摔筆、拔官，使得不少公務員噤若寒蟬，不敢在會議中發表與柯文哲不同的意見。

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