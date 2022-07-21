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    BA.5強襲！日本新增15萬例創新高 大阪首破2萬

    日本20日新增超過15萬例確診，創下疫情爆發以來新高。（路透）

    日本20日新增超過15萬例確診，創下疫情爆發以來新高。（路透）

    2022/07/21 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，日本20日新增超過15萬例確診，創下疫情爆發以來新高。此外，日本厚生勞動省也宣布，從下個月開始民眾在全國各地便利商店皆能領取疫苗接種證明。

    綜合日媒報導，傳染力強大的Omicron亞型變異株BA.5使日本各地染疫數激增，20日增加15萬2526例確診，創下新高，此前的最高紀錄是7月16日約11萬例。共有30個府縣刷新最高紀錄，包括大阪首度破2萬，新增2萬1976例，神奈川1萬1443例，愛知1萬3628例等。東京也新增2萬401例，上一次超過2萬是在2月5日。全國死亡數則再添53人。

    儘管第7波疫情來勢洶洶，日本官房長官松野博一20日在記者會上，再次表示不會採取緊急事態宣言等新的行動限制。針對感染人數眾多但第3劑疫苗接種率低迷的30歲以下族群，松野博一也再次呼籲盡快接種疫苗，「即使是年輕人也有可能出現重症或長期症狀，接種疫苗也是為了保護身邊重要的人」。

    日本紙本疫苗接種證明 下月開放超商領取

    另外，日本政府自去年7月開始在全國推行武漢肺炎疫苗接種證明，將其作為進入餐廳、參加活動等條件，以利防疫。目前日本國內的紙本疫苗接種證明仍需要到當地政府窗口，或是透過郵件書面申請才能獲取。而今厚生勞動省宣布未來疫苗接種證明在便利商店開放領取。

    厚生勞動省表示，預計自本月26日開始先在北海道等部分便利商店發行，下個月中旬即在全國7-11便利商店發行。民眾只需輸入個人編號卡，以及繳付120日圓（約新台幣26元）的費用即可獲取紙本疫苗接種證明。

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    日本厚生勞動省宣布，下月起民眾也能在便利店領取疫苗接種證明。（路透）

    日本厚生勞動省宣布，下月起民眾也能在便利店領取疫苗接種證明。（路透）

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