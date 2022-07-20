神戶男子跳軌殃及無辜 遺體撞回月台擊中4女受傷
2022/07/20 00:09
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣神戶市週二（19日）驚傳跳軌輕生事故，跳下月台的男子當場慘死，其遺體還被列車撞回月台，造成4名女子受傷。
綜合日媒報導，兵庫縣警方表示，19日傍晚6點05分（台灣時間下午5點05分）左右，神戶市灘區JR東海道線「灘站」，一名成年男子突跳下月台撞上進站的列車，確認當場身亡，其遺體因衝擊力飛回月台，有4名女子的頭部和臀部被打傷，另有2名女子疑似看到血腥畫面感到身體不適，共有6人送醫。
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消息指出，事發時列車上約750名乘客均未受傷，第一列車廂左前方窗戶出現裂痕，司機員聽到異常聲響時，便立即剎車。日本運輸安全委員會隨後也派出2名鐵路事故調查援前往現場調查。
JR灘駅で人身事故発生！— まさる@兼業FXトレーダー （@masaru19671023） July 19, 2022
どうやら跳ね返って他の乗客に当たったみたい???? pic.twitter.com/Cab7z39yky