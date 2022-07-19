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    荒謬！俄國營媒體報導 陣亡撫卹可用來買新車

    俄羅斯國家電視台報導，有戶家庭用兒子的陣亡撫恤買新車。（圖擷取自推特）

    俄羅斯國家電視台報導，有戶家庭用兒子的陣亡撫恤買新車。（圖擷取自推特）

    2022/07/19 16:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，許多俄羅斯的士兵戰死在烏克蘭前線，推特流傳一段影片，俄羅斯國家電視台報導有戶俄羅斯家庭，用兒子的陣亡撫恤金購買一輛轎車。

    推特帳號「@francis_scarr」在推特PO出一段影片，可以看到影片中一開始介紹這對夫妻為了紀念自己戰死在烏克蘭的兒子，他們決定用兒子的陣亡撫恤金買一輛Lada轎車新車，因為兒子的夢想就是擁有一台白色的車，這輛車的第一站就是去兒子所在的公墓。

    該帳號在推文中表示「昨晚俄羅斯的國家電視台報導了兒子在烏克蘭被殺的意外『好處』，就是可以用國家給的補償買輛新車。」

    拉達（Lada），是俄羅斯生產商AvtoVAZ擁有的汽車品牌，自1970年代的蘇聯時期已經開始生產，最初只作國內銷售，但之後的20年，該品牌廣布蘇聯、東歐國家及中國，2016年雷諾收購了該品牌，直到2022年雷諾又將該品牌出售給俄羅斯政府。

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