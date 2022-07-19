又一「俄」行！ 烏消防員、農夫搶救被縱火麥田

烏克蘭農夫與消防員正努力撲滅火勢。（圖擷取自推特）

2022/07/19 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍除了封鎖烏克蘭小麥的對外出口、小麥收割帶回俄羅斯外，帶不走的甚至放火燒毀，推特流傳一段影片，在尼古拉耶夫區域的麥田被俄軍放火，農夫與消防員則是在努力搶救。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在推特PO出一段影片，可以看到影片中是一片廣大金黃色的小麥田，看起來已經準備好收成了，但麥田中卻竄出一把火苗，將金黃色的麥田變成焦黑的黑土，格拉申科在推文中表示「在戰爭的每一天，我除了咒罵之外，就不知道該說什麼了，該死的俄羅斯人。」

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烏克蘭戰略通訊中心（Stratcom Centre UA）日前在官方推特PO出一段影片，指控俄羅斯軍隊在烏克蘭的麥田上投下燃燒彈，烏克蘭是全球重要的大麥、葵花油、玉米出口國，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯人以艦隊封鎖了黑海，聯合國早前表示，俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭連帶衝擊全球糧食供應鏈與價格，可能使多達4900萬人陷入飢荒，歐美各國也指控俄方將糧食「武器化」，以此為要脅。

With each day of war I lose words and am left with just swearing.



Damned Russians. pic.twitter.com/bMtMcuntUK — Anton Gerashchenko （@Gerashchenko_en） July 18, 2022

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