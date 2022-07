又一「俄」行！ 烏消防員、農夫搶救被縱火麥田

2022/07/19 14:34

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,俄軍除了封鎖烏克蘭小麥的對外出口、小麥收割帶回俄羅斯外,帶不走的甚至放火燒毀,推特流傳一段影片,在尼古拉耶夫區域的麥田被俄軍放火,農夫與消防員則是在努力搶救。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科(Anton Gerashchenko)在推特PO出一段影片,可以看到影片中是一片廣大金黃色的小麥田,看起來已經準備好收成了,但麥田中卻竄出一把火苗,將金黃色的麥田變成焦黑的黑土,格拉申科在推文中表示「在戰爭的每一天,我除了咒罵之外,就不知道該說什麼了,該死的俄羅斯人。」

請繼續往下閱讀...

烏克蘭戰略通訊中心(Stratcom Centre UA)日前在官方推特PO出一段影片,指控俄羅斯軍隊在烏克蘭的麥田上投下燃燒彈,烏克蘭是全球重要的大麥、葵花油、玉米出口國,俄烏戰爭爆發後,俄羅斯人以艦隊封鎖了黑海,聯合國早前表示,俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭連帶衝擊全球糧食供應鏈與價格,可能使多達4900萬人陷入飢荒,歐美各國也指控俄方將糧食「武器化」,以此為要脅。

With each day of war I lose words and am left with just swearing.



Damned Russians. pic.twitter.com/bMtMcuntUK