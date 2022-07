確診喪失嗅覺 聞不到瓦斯外洩 女子住家氣爆重傷

2022/07/19 18:40

〔即時新聞/綜合報導〕全球武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續,有不少人在確診後,身體會因此產生各種不適反應發生,嗅覺喪失正是其中之一。在美國就有名女子因確診而喪失了嗅覺,導致她在家啟動家電時,沒能聞到屋內有大量瓦斯外洩,結果家電啟動沒多久,就因此發生大爆炸,不但家裡被炸毀,女子也差點重傷而死。

綜合外媒報導,住在美國緬因州現年45歲的克萊恩(Tamara McLean),在去年10月15日因確診武漢肺炎,而待在家中進行隔離。由於確診後克萊恩喪失了嗅覺,以至於她將衣服丟進烘衣機裡,並準備啟動烘衣機的電源時,沒能聞到家中充斥著大量外洩的瓦斯,導致克萊恩在電源啟動後,瞬間造成家中發生大爆炸。

克萊恩在這場爆炸中,受到了嚴重的燒傷,不過她憑著強大的求生意志,從爆炸現場順利逃了出來,被送醫急救與檢查後,身體有三分之二的面積為二級燒燙傷,事發已快過1年的時間,克萊恩仍在進行復健治療中,而被炸毀的家也正在重建當中。

事後克萊恩受訪時,回憶事發當下的情況,「那天是我被隔離的最後一天,我按下了烘衣機的按鈕後,正準備走上樓時,就發生了爆炸,我被嚇到趕緊抓住牆面,以防自己被巨大的衝擊力給撞倒,當時腦袋一片混亂,完全不知道發生了什麼事情」。

Mom nearly burns alive in gas explosion after losing sense of smell from COVID https://t.co/3FQ9mPZEP7 pic.twitter.com/1Ti1pqwTXG