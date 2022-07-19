確診喪失嗅覺 聞不到瓦斯外洩 女子住家氣爆重傷

確診喪失嗅覺聞不到瓦斯外洩，女子住家氣爆重傷。此為示意畫面。（資料照、美聯社，本報合成。）

2022/07/19 18:40

〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，有不少人在確診後，身體會因此產生各種不適反應發生，嗅覺喪失正是其中之一。在美國就有名女子因確診而喪失了嗅覺，導致她在家啟動家電時，沒能聞到屋內有大量瓦斯外洩，結果家電啟動沒多久，就因此發生大爆炸，不但家裡被炸毀，女子也差點重傷而死。

綜合外媒報導，住在美國緬因州現年45歲的克萊恩（Tamara McLean），在去年10月15日因確診武漢肺炎，而待在家中進行隔離。由於確診後克萊恩喪失了嗅覺，以至於她將衣服丟進烘衣機裡，並準備啟動烘衣機的電源時，沒能聞到家中充斥著大量外洩的瓦斯，導致克萊恩在電源啟動後，瞬間造成家中發生大爆炸。

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克萊恩在這場爆炸中，受到了嚴重的燒傷，不過她憑著強大的求生意志，從爆炸現場順利逃了出來，被送醫急救與檢查後，身體有三分之二的面積為二級燒燙傷，事發已快過1年的時間，克萊恩仍在進行復健治療中，而被炸毀的家也正在重建當中。

事後克萊恩受訪時，回憶事發當下的情況，「那天是我被隔離的最後一天，我按下了烘衣機的按鈕後，正準備走上樓時，就發生了爆炸，我被嚇到趕緊抓住牆面，以防自己被巨大的衝擊力給撞倒，當時腦袋一片混亂，完全不知道發生了什麼事情」。

Mom nearly burns alive in gas explosion after losing sense of smell from COVID https://t.co/3FQ9mPZEP7 pic.twitter.com/1Ti1pqwTXG — New York Post （@nypost） July 18, 2022

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武漢肺炎會造成嗅味覺異常或喪失等症狀，美國有名女子因確診而喪失了嗅覺，因沒聞到瓦斯外洩導致氣爆重傷。（示意圖，法新社）

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