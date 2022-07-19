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    西方軍援重武器精準打擊俄軍 烏防長盛讚：正改變戰場局勢

    烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內指出，美國海馬斯系統等長程火砲即時運抵烏克蘭，正在改變戰場局勢。圖為烏軍海馬斯多管火箭發射火箭彈。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊臉書粉絲專頁）

    烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內指出，美國海馬斯系統等長程火砲即時運抵烏克蘭，正在改變戰場局勢。圖為烏軍海馬斯多管火箭發射火箭彈。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊臉書粉絲專頁）

    2022/07/19 08:28

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，西方軍援烏克蘭的武器性質也逐漸轉為提供具備遠程火力的重武器，像是「海馬斯」高機動多管火箭系統（HIMARS）、M270多管火箭系統以及各式自走砲。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhny）也提到，美國海馬斯系統等長程火砲即時運抵烏克蘭，正在改變戰場局勢，讓烏軍得以對俄軍補給據點實施「外科手術」式的精準打擊。

    根據《CNN》報導，扎盧日內表示，目前戰場局勢複雜而緊張，但已經受到控制，而烏軍得以維持防線的一個重要原因是海馬斯及時抵達戰場，讓烏軍得以對俄軍的指揮中心、彈藥庫及燃料庫進行精準打擊。扎盧日內也對美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）致上謝意，感謝他在烏克蘭爭取自由的戰鬥中，促使美國及其盟國提供協助。

    烏克蘭總統澤倫斯基在每日的夜間談話影片中提到，烏克蘭武裝部隊現在能帶給俄軍重大的後勤損失，且俄軍要占領烏克蘭領土、守住陣地變得越來越難，烏軍將會一步一步推進，並找到那些與俄羅斯侵略者合作的人。

    烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）也提到，烏克蘭希望未來有更多武器能夠扭轉戰局，以便烏軍能盡可能地結束這場戰爭。

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