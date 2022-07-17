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    伊朗「反西化」 擬立法禁止養寵物

    伊朗可能將在不久之後就會批准一項名為「保護公眾反對動物權利」的法案，屆時將全面禁止人們飼養寵物。（資料照、美聯社；本報合成）

    伊朗可能將在不久之後就會批准一項名為「保護公眾反對動物權利」的法案，屆時將全面禁止人們飼養寵物。（資料照、美聯社；本報合成）

    2022/07/17 22:19

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗首都德黑蘭（Tehran）近期宣佈，在城市公園裡遛狗違反「保護公眾安全」因此視為一種犯罪行為，此外，伊朗議會可能將在不久之後就會批准一項名為「保護公眾反對動物權利」的法案，屆時將全面禁止人們飼養寵物。

    根據《BBC》報導，根據新的法案內容，民眾想飼養寵物必須由特別委員會頒發許可才行，並對進口、買賣、運輸及飼養寵物的行為最低開罰800美元（約2萬3939元新台幣），不少人抨擊這項法案沒有任何邏輯可言，一位德黑蘭的獸醫表示：「現在波斯貓在自己的祖國不安全了，你是不是覺得難以置信？」

    當地獸醫稱這一法案在10多年前就開始推動了，只是遲遲沒有進展，並指出當地警察可以根據他們對於「西化」的理解來逮捕遛狗的人，甚至連開車載狗的人也有可能遭到逮捕；還有所謂的「狗監獄」，他們將狗關在空曠的地方數天，沒有足夠的水與食物，而飼主則是要受到各種法律刁難。

    不僅如此，自從三年前政府宣稱為了保護伊朗的國家外匯儲備為由，禁止進口寵物食品後，狗糧的價格飆升，價格至少比原先貴了5倍，一位獸醫表示他們高度依賴那些走私狗糧貓糧的人，因為當地生產的寵物食品不符合標凖，工廠使用低廉的肉或魚，甚至過期的原料。

    伊朗可能將在不久之後就會批准一項名為「保護公眾反對動物權利」的法案，屆時將全面禁止人們飼養寵物。寵物示意圖。（資料照）

    伊朗可能將在不久之後就會批准一項名為「保護公眾反對動物權利」的法案，屆時將全面禁止人們飼養寵物。寵物示意圖。（資料照）

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