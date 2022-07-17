烏貨機墜毀希臘、載有軍事物資 俄防長下令加強行動強度（不斷更新）

紹伊古下令俄軍加強所有作戰區域的軍事行動強度。（路透）

2022/07/17 23:38

首次上稿：08:57

更新時間：23:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間7月17日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

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＊美國智庫外交政策研究所（FPRI）資深研究員勞勃．李（Rob Lee）在表示，首批俄國志願營的軍隊即將被送往頓巴斯區域作戰，由俄羅斯中央軍區的軍官負責培訓與指揮，訓練地點為下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）進行訓練。

＊有消息指出，波蘭援助的PT-91戰車與蟹式自走砲武裝已經在前往烏克蘭的路上。

＊英國皇家空軍司令溫斯頓（Mike Wingston）表示，如果俄羅斯對英國與其盟國造成威脅，英國的軍機與飛行員已經準備好與俄羅斯開戰。。

＊投俄的烏克蘭將領阿夫拉姆琴科上校（Colonel Avramchenko）在赫爾松俄軍臨時佔領區遭烏軍擊殺，死因可能為遭到槍擊後失血過多而死。

＊烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人科廷（Petro Kotin）16日指出，先前被俄軍佔走的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠情勢極度緊張，目前有多達500名俄軍士兵控制和電廠。他們利用放置在那邊的武器，對周邊地區進行炮擊。

＊俄羅斯國家國防控制中心今表示，過去24小時內，俄羅斯已從烏克蘭、頓巴斯共和國「撤離」2萬8424人，其中包含5148名兒童。烏克蘭、西方國家指控，俄羅斯以「過濾」（filtration）系統強遷烏克蘭人並非法出養兒童。

＊美國聯邦眾議院院會於美東時間14日表決通過「2023會計年度國防授權法案」（NDAA 2023），眾議院批准1億美元（約新台幣29.9億）資金，用於在美國培訓烏克蘭飛行員學習駕駛美國軍機。《DefenseNews》報導指出，美國參議院預計9月才能對此版本的國防授權法案進行投票，參議院與眾議院必須對法案協調達成一致，若此法案通過，美國最快明年可在美國本土訓練烏克蘭飛行員。

＊烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）15日在推特證實，西方盟邦提供的首台M270已運抵烏克蘭，將在戰場上成為「海馬斯」的好夥伴。

＊俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）16日表示，俄軍將加強在烏克蘭所有作戰區域的軍事行動強度，防止烏克蘭對烏東及俄佔區發動攻擊。紹伊古宣稱：「基輔當局可能會襲擊民用基礎設施或居民。」《路透》報導，西方提供的各款多管火箭對30多個俄軍後勤及補給中心發動成功襲擊，紹伊古的言論可能是對這些行動的直接回應。

＊希臘北部的卡瓦拉（Kavala）於當地時間16日晚間驚傳一架貨機墜毀，該架貨機為從塞爾維亞飛往約旦、隸屬於烏克蘭公司的安托諾夫An-12飛機（Antonov An-12），在意外發生前駕駛曾反映引擎出問題，並要求緊急降落在卡瓦拉機場，但最後並未順利抵達。報導指出，該架貨機上有8人，載運的貨物為軍用物資，且具有「危險性」。

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