為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》北京收治1186病例 最小為28天嬰兒

    中國北京武漢肺炎疫情持續惡化，圖為穿著隔離衣的工作人員穿過隔離住宅區的圍籬。（路透）

    中國北京武漢肺炎疫情持續惡化，圖為穿著隔離衣的工作人員穿過隔離住宅區的圍籬。（路透）

    2022/05/17 19:31

    〔中央社〕北京市在過去24小時新增56例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，疫情持續膠著，官方表示，這一波已收治1186名病患，年紀最大91歲，最小28天。

    中新網報導，今天召開的北京防疫記者會上通報，16日下午3時至17日下午3時，北京市新增本土感染者56例，其中44例與近期發生的聚集性疫情有關。

    北京市疾病預防控制中心副主任龐星火說，當前北京市零星散發病例與聚集性疫情交織，疫情防控形勢依然嚴峻，要嚴防死守、科學精準、以快制快，堅決遏制疫情蔓延。

    中國青年報app（應用程式）報導，會上指出，4月22日這一波疫情發生以來，北京市所有病例均在北京地壇醫院和小湯山方艙醫院隔離治療。截至17日下午3時，兩家醫院共收治COVID-19感染者1186例，已有541例患者治癒出院或解除隔離。

    報導說，這一波疫情病例平均年齡43.5歲，最大者91歲、最小者28天。

    北京12區自16日起繼續連續3天的3輪核酸篩查。報導指出，16日當天的區域核酸篩查共採樣檢測2096萬人，檢出5管混採陽性。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓拉下面子求助疫苗 民施打科興、官員用洋貨？
    2022/05/17 17:01

    北韓拉下面子求助疫苗 民施打科興、官員用洋貨？
    美國商會：中國堅持清零將阻礙未來幾年外企投資
    2022/05/17 15:52

    美國商會：中國堅持清零將阻礙未來幾年外企投資

    千萬直播主遭誤認嫩妹 親曝回春妙招
    上海稱全面清零人氣回流 虹橋火車站爆離滬人潮
    2022/05/17 12:43

    上海稱全面清零人氣回流 虹橋火車站爆離滬人潮
    中國四川爆疫情已外溢重慶、深圳 8天增近600人
    2022/05/17 12:27

    中國四川爆疫情已外溢重慶、深圳 8天增近600人

    楠梓高中大學科大繁星閃耀 錄取再創新高！
    中國嚴管出入境不只為防疫？ 聽聽專家怎麼說
    2022/05/17 10:58

    中國嚴管出入境不只為防疫？ 聽聽專家怎麼說
    不敢明講？ 胡錫進暗示中共不應「反覆封控」北京、上海
    2022/05/16 06:48

    不敢明講？ 胡錫進暗示中共不應「反覆封控」北京、上海
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播