中國四川爆疫情已外溢重慶、深圳 8天增近600人

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，四川省又傳出自9日以來已有接近600人染疫，且目前疫情已外溢到重慶、深圳。圖為示意圖。（彭博）

2022/05/17 12:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，近日上海疫情雖逐漸平息，但四川省又傳出自9日以來已有接近600人染疫，且目前疫情已外溢到重慶、深圳，動態清零政策再度受到嚴峻考驗。

中國上海上月疫情急速升溫，長期高壓封控引發民怨，近日疫情雖持續降溫，但首度北京又再度有疫情爆發，自上月22日到本月16日累計已有破千例確診病例，中媒最新消息更指出，四川省也爆出疫情延燒，四川省廣安市自本月9日以來累計確診49例、本土無症狀感染539例，加起來已有588例。

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綜合中媒消息指出，到昨日晚間24時，四川全省共有3個中風險地區，其餘地區則列為低風險地區。至於最初發現的染疫者，是1名多元計程車司機，他在8日從重慶載客回鄰水後，主動進行PCR核酸檢測，確診後被隔離治療，但不清楚是因何感染。不過經過調查，在重慶市江北區、渝北區和南岸區也陸續發現該名司機的密切接觸者被感染，到了10日疫情更已外溢至廣東省深圳市。

針對疫情延燒，鄰水縣在10日也發布通告，自當日下午4時起對全域實施封閉靜態管理。15日時廣安市也召開鄰水「5.09」疫情處置工作視訊調度會，發出集中攻堅清零行動總動員，明確要求全市上下全力支持鄰水縣打好疫情防控攻堅戰，要求必須在最短時間內實現社會面清零。17日起前鋒區（含廣安經開區）全域、廣安區全域（含棗山園區、協興園區）也開始實施臨時靜態管理。

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