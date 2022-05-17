為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國四川爆疫情已外溢重慶、深圳 8天增近600人

    中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，四川省又傳出自9日以來已有接近600人染疫，且目前疫情已外溢到重慶、深圳。圖為示意圖。（彭博）

    中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，四川省又傳出自9日以來已有接近600人染疫，且目前疫情已外溢到重慶、深圳。圖為示意圖。（彭博）

    2022/05/17 12:27

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情燒不停，近日上海疫情雖逐漸平息，但四川省又傳出自9日以來已有接近600人染疫，且目前疫情已外溢到重慶、深圳，動態清零政策再度受到嚴峻考驗。

    中國上海上月疫情急速升溫，長期高壓封控引發民怨，近日疫情雖持續降溫，但首度北京又再度有疫情爆發，自上月22日到本月16日累計已有破千例確診病例，中媒最新消息更指出，四川省也爆出疫情延燒，四川省廣安市自本月9日以來累計確診49例、本土無症狀感染539例，加起來已有588例。

    綜合中媒消息指出，到昨日晚間24時，四川全省共有3個中風險地區，其餘地區則列為低風險地區。至於最初發現的染疫者，是1名多元計程車司機，他在8日從重慶載客回鄰水後，主動進行PCR核酸檢測，確診後被隔離治療，但不清楚是因何感染。不過經過調查，在重慶市江北區、渝北區和南岸區也陸續發現該名司機的密切接觸者被感染，到了10日疫情更已外溢至廣東省深圳市。

    針對疫情延燒，鄰水縣在10日也發布通告，自當日下午4時起對全域實施封閉靜態管理。15日時廣安市也召開鄰水「5.09」疫情處置工作視訊調度會，發出集中攻堅清零行動總動員，明確要求全市上下全力支持鄰水縣打好疫情防控攻堅戰，要求必須在最短時間內實現社會面清零。17日起前鋒區（含廣安經開區）全域、廣安區全域（含棗山園區、協興園區）也開始實施臨時靜態管理。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳確診醫護忙照顧陽性病人 染疫不快篩曝基層慘況
    2022/05/17 11:20

    傳確診醫護忙照顧陽性病人 染疫不快篩曝基層慘況
    上海地鐵全面停駛 通車29年來首見
    2022/05/11 05:30

    上海地鐵全面停駛 通車29年來首見

    千萬直播主遭誤認嫩妹 親曝回春妙招
    每月砸5千多億狂篩檢／中國疫情壓不住 極端防疫民怨沸騰
    2022/05/10 05:30

    每月砸5千多億狂篩檢／中國疫情壓不住 極端防疫民怨沸騰
    中國昨再增223例確診 天津本土確診再增80例
    2022/01/17 09:33

    中國昨再增223例確診 天津本土確診再增80例

    正義中學 普及雙語教學 機器人競賽揚名國際
    南京祿口機場傳9工作人員確診 逾250架次航班取消或延誤
    2021/07/21 06:21

    南京祿口機場傳9工作人員確診 逾250架次航班取消或延誤
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播