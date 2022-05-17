中國嚴管出入境不只為防疫？ 聽聽專家怎麼說

北京當局近日發表聲明嚴格限制出入境活動。（路透）

2022/05/17 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國抗疫舉措普遍受到批評，引發廣泛民怨，許多國民已開始計畫移民海外，但北京當局近日卻發聲明嚴格限制出入境活動，愈來愈多專家認為中國嚴控邊境並不只為抗疫，並把中國與北韓放在一起討論，認為這兩國的治理手段愈來愈接近。

《美國之音》刊文引述美國學者劉洋（Alexander Parini）的觀點指出，中國與世界的連結正高速下降，當局開始限制人民進出國門，而這項作法未來可能嚴重影響出外留學與移民海外中國公民的權益。

請繼續往下閱讀...

中國和中亞歷史學者米華健（James Millward）則舉新疆的高壓政策作為前例，稱「任何去過新疆的人都見識過那種仇外的壓迫狀態，當局將人民與外國的聯繫或出國旅行當成極端案例來處置」，他認為，中國政府現把這整套搬到全體國民身上，似乎已進入一個孤立且試圖自給自足的新時代。

耶魯大學社會和自然科學教授尼古拉斯（Nicholas Christakis）則認為，中國稱嚴格限制出入境是為了防止病毒傳播，但在疫情已持續2年的當前，「這個戰略沒有絲毫道理」，他認為，2年前的中國幾乎動用了「社會核武」來停止病毒傳播，但在現在這就是一個愚蠢的戰略。

金融專家布朗（Tanner Brown）更直言，若中國當真加強管控出入境力道，「會是只有北韓這種監獄國家才做得出的事」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法