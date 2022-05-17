上海稱全面清零人氣回流 虹橋火車站爆離滬人潮

中國微博傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」照片。（取自微博）

2022/05/17 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市衛生健康委今早宣布，上海16區實現社會面清零，16日新增818本土確診案例皆為閉環隔離管控中或無症狀轉確診案例。中國微博傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」影片、照片，還有中國網友徵求一起搭車分車錢，還有網友說在路上看到許多人步行至虹橋車站。

上海衛生健康委副主任趙丹丹說，16日新增77例本土確診病例和746例本土無症狀感染者。77例本土確診病例中，31例在閉環隔離管控中發現，46例為無症狀感染者轉歸確診病例。746例本土無症狀感染者均在閉環隔離管控中發現。「上海全市16個區都已實現社會面清零」。

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上海官方已宣布，預計6月中下旬全面恢復正常生活。根據中國媒體報導，上海虹橋火車班次也逐漸增加，根據媒體報導，上海虹橋16日有12班抵達其他城市的列車，離滬旅客超過6千人。

中國微博近日也陸續傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」，有網友分析，來大城市主要就是為了賺錢，現在錢賺不到、開支又大，自然選擇離開。還有網友則說自己是學生想回家。

因上海大眾交通尚未恢復，傳出叫車去虹橋火車站價錢不斷漲價，中國網友還在微博徵車、徵人盼一起分攤車錢前往上海虹橋火車站或高鐵站。

還有網友則說，她今天的有氧運動就是騎車到虹橋火車站。同時也有網友宣稱，在虹橋火車站外看見許多步行人潮、甚至在路邊睡覺休息。

根據彭湃新聞報導，有旅客分享，他準備去廈門工作，他找朋友一起幫他搶票，他15號搶票17號搭車，目前搭乘火車得帶篩檢陰性證明。有旅客說，同學一起租大巴來火車站，車上全坐滿。還有旅客說，他騎自行車到車站。

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國微博傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」照片。（取自微博）

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