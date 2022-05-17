為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    上海稱全面清零人氣回流 虹橋火車站爆離滬人潮

    中國微博傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」照片。（取自微博）

    中國微博傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」照片。（取自微博）

    2022/05/17 12:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市衛生健康委今早宣布，上海16區實現社會面清零，16日新增818本土確診案例皆為閉環隔離管控中或無症狀轉確診案例。中國微博傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」影片、照片，還有中國網友徵求一起搭車分車錢，還有網友說在路上看到許多人步行至虹橋車站。

    上海衛生健康委副主任趙丹丹說，16日新增77例本土確診病例和746例本土無症狀感染者。77例本土確診病例中，31例在閉環隔離管控中發現，46例為無症狀感染者轉歸確診病例。746例本土無症狀感染者均在閉環隔離管控中發現。「上海全市16個區都已實現社會面清零」。

    上海官方已宣布，預計6月中下旬全面恢復正常生活。根據中國媒體報導，上海虹橋火車班次也逐漸增加，根據媒體報導，上海虹橋16日有12班抵達其他城市的列車，離滬旅客超過6千人。

    中國微博近日也陸續傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」，有網友分析，來大城市主要就是為了賺錢，現在錢賺不到、開支又大，自然選擇離開。還有網友則說自己是學生想回家。

    因上海大眾交通尚未恢復，傳出叫車去虹橋火車站價錢不斷漲價，中國網友還在微博徵車、徵人盼一起分攤車錢前往上海虹橋火車站或高鐵站。

    還有網友則說，她今天的有氧運動就是騎車到虹橋火車站。同時也有網友宣稱，在虹橋火車站外看見許多步行人潮、甚至在路邊睡覺休息。

    根據彭湃新聞報導，有旅客分享，他準備去廈門工作，他找朋友一起幫他搶票，他15號搶票17號搭車，目前搭乘火車得帶篩檢陰性證明。有旅客說，同學一起租大巴來火車站，車上全坐滿。還有旅客說，他騎自行車到車站。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    國微博傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」照片。（取自微博）

    國微博傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」照片。（取自微博）

    國微博傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」照片。（取自微博）

    國微博傳出虹橋火車站湧現「離滬人潮」照片。（取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    上海本土案例下降千人以內 官方：6月恢復正常生活
    2022/05/16 12:28

    上海本土案例下降千人以內 官方：6月恢復正常生活
    上海「清零」惡夢嚇壞北京人 市政府否認封城擋不住恐慌囤貨
    2022/05/12 21:53

    上海「清零」惡夢嚇壞北京人 市政府否認封城擋不住恐慌囤貨

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    上海奶奶哭喊看醫生 防疫人員下跪
    2022/05/11 10:23

    上海奶奶哭喊看醫生 防疫人員下跪
    痛批上海防疫「比文革抄家荒唐」 中國網友憂心名學者被封殺
    2022/05/10 09:34

    痛批上海防疫「比文革抄家荒唐」 中國網友憂心名學者被封殺

    楠梓高中大學科大繁星閃耀 錄取再創新高！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播