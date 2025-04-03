YouTube Premium無預警漲價！網友傻眼：幅度太高

網友收到YouTube官方寄來的漲價通知。（彭博）

2025/04/03 17:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日有網友表示，突然收到YouTube官方通知，原本每月399元的Premium家庭方案將漲價成479元。實際上YouTube查看，發現若是iOS用戶，更是520元漲價到630元。漲價幅度超過20%，讓不少網友直呼「漲太多」。

今日有不少使用Youtube Premium家庭方案的網友在PTT上PO文，表示收到YouTube官方寄來的漲價通知。通知表示：「為了繼續提供優質的服務和功能，您的方案價格將調整為每月$479.00。以上決定均經過審慎考量，我們本次調整價格是希望繼續提升Premium服務品質，並為您喜愛的YouTube創作者和藝人提供更好的創作園地。」

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實際查看YouTube官網，可見Premium家庭方案確實已經從399元漲價到479元。不過，個人版與學生版則維持原價199元與119元。另外，如果是iOS用戶，家庭方案則是520元漲價至630元。

不少網友對此抱怨：「剛剛也有收到信QQ變韭菜了」、「真的漲了就退訂了 不到兩年又漲一次」、「我也收到信 也漲太多」、「問就是關稅」。

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