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    清明連假首日觀光車潮塞爆！ 明天還有18省道、快速公路會塞

    交通部公路局指醒，明天連假第二天預測有18處路段壅塞

    交通部公路局指醒，明天連假第二天預測有18處路段壅塞

    2025/04/03 17:28

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（3日）清明節連續假期第一天，天氣不錯，各地出現出遊和返鄉潮，交通部公路局說明，今天部分路段都有壅塞，明天連假第二天預測有18處路段壅塞，提醒用路人出發現先確認路況。

    明天是清明節連假第二天，公路局預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段自上午起湧現車潮。銜接高速公路部分，包含台64線銜接國3中和交流道、台65線銜接國3土城交流道、台74線銜接國3快官及霧峰路段、台18線銜接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統。

    省道主要幹道易壅塞路段，包含台61線鳳鼻至香山及竹南至玄寶大橋路段、台61線中彰大橋、台9線蘇花路廊及南迴公路。

    觀光風景區周邊易壅塞路段，包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台3線大溪路段、台3線古坑至梅山路段、台14甲線清境農場等。公路局建議用路人行前多參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段及路段，或遵循警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。

    根據公路局統計，截至今天下午3點，省道及快速公路部分路段出現車多或壅塞情形，包含台2線外木山路段至大武崙路段、台65線土城至國3路段及新莊至國1路段、台61線竹南至玄寶大橋路段及龍井至中彰大橋路段、台74線草湖至霧峰路段、台9線蘇花路廊等。

    公路局說明，公共運輸部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能，視人潮機動增班，同時督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。今天截至中午12點，西部國道客運共計行駛2425班次，疏運4萬6386人；東部國道客運路線共計行駛596班次，疏運1萬3304人。

    明天是清明連續假期第二天，依據目前預售情形，西部國道客運尚有63.36％空位，東部國道客運尚有74.89％空位。

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