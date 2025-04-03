桃園3歲女童當街遭婦人刺傷 母驚恐還原案發情形

媽媽出示3歲女童被刺傷傷口。（讀者提供）

2025/04/03 16:54

〔記者謝武雄／桃園報導〕今天是清明連假第一天，桃園發生一起3歲女童遭刺事件；44歲廖姓女子今早10點多到龍安街五十嵐飲料店，要店員打給房東談土地事情，結果與房東在電話中起口角，廖女掛上電話飆罵店員，一旁排骨酥、美容店業者勸架，不料廖女竟拿出折疊刀揮舞，並刺傷一名3歲女童，所幸女童衣服厚、就醫後已無大礙。

開美容店的呂姓業者說，當時買了早餐準備開店，就讀幼幼班的女兒說隔壁店員被罵，她前往關心時就看到廖女拿出折疊刀揮舞，她當時嚇一跳，並急忙拿出雨傘想要制止廖女瘋狂行動，沒想到廖女跟瘋子一樣，拿著刀就往小孩子背後劃，幸好小孩外套很厚只是皮肉傷，但她一定會提告；女童被問到痛不痛時，則是搖搖頭表示不痛。

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據悉，廖女怒罵飲料店店員還推倒點餐設備；排骨酥店的店員說，大家勸廖女「幹什麼，不要這樣子！」廖女就拿刀出來，大家趕快四處逃竄，本能拿雨傘試著擋下刀子，自己在過程中也跌倒、手肘受傷，廖女則在傷人後離去。

警方表示，龍安派出所員警接獲報案後，立即趕抵現場配合救護人員將傷者送醫急救，並隨即在案發現場附近搜索發現廖女並將其逮捕到案，廖女行兇動機案情正釐清中，調查後將依殺人未遂罪移送桃園地檢署偵辦；廖女被逮後自言自語，精神狀況不佳，目前也強制送醫。

消防局表示，民眾來電報案，龍安街有小朋友遭不明人士攻擊受傷，請派救護車前往協助，救護人員到場後發現這名3歲女童背部有３公分穿刺傷，救護人員給予清洗傷口、包紮止血等救護處置，女童意識清楚，送往部立桃園醫院急診室。

女童媽媽受訪時，對於廖女的行徑仍然心有餘悸。（讀者提供）

排骨酥店員說，當時曾勸廖女不要這樣，但廖女像發狂一樣拿著刀亂揮。（讀者提供）

排骨酥店員出示2把雨傘，說明當時廖女拿刀揮舞，只能隨手拿雨傘阻。（讀者提供）

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